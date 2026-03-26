Westcol entrevistará a Petro este jueves, ¿se meterá en política o busca aumentar su rivalidad con Mr. Stiven?

Los tiempos de las redes y los contenidos multimedia cada vez cobran mayor relevancia en lo social y político. Ahora, los influencers se presentan a elecciones para ocupar cargos públicos tengan o no experiencia en la materia. Otros, prefieren continuar con formatos de videojuegos y bromas, enfocados en el entretenimiento para los jóvenes.
Sin embargo, streamers como Westcol estarían buscando la forma de llegar a nuevas audiencias entrevistando a figuras políticas, como lo hará este jueves con el presidente colombiano Gustavo Petro y próximamente con el expresidente Álvaro Uribe.