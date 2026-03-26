Westcol entrevistará a Petro este jueves, ¿se meterá en política o busca aumentar su rivalidad con Mr. Stiven?

Los tiempos de las redes y los contenidos multimedia cada vez cobran mayor relevancia en lo social y político. Ahora, los influencers se presentan a elecciones para ocupar cargos públicos tengan o no experiencia en la materia. Otros, prefieren continuar con formatos de videojuegos y bromas, enfocados en el entretenimiento para los jóvenes. Sin embargo, streamers como Westcol estarían buscando la forma de llegar a nuevas audiencias entrevistando a figuras políticas, como lo hará este jueves con el presidente colombiano Gustavo Petro y próximamente con el expresidente Álvaro Uribe.

¿Por qué y para qué hablar con políticos frente a una audiencia tan joven?

Westcol ocupa el primer puesto entre los streamers más vistos de Latinoamérica por horas vistas y cuenta con un gran número de seguidores: 6,2 millones en Instagram y 1,8 millones de suscriptores en YouTube. Lea también: Arcángel agotó en menos de cuatro horas las boletas para su concierto en Medellín, ¿habrá nueva fecha? Entre los cinco más vistos también aparece Mr. Stiven, un streamer que en el pasado era “parcero” de Westcol, pero que, por razones que incluían la convivencia con “Manolito” y la relación sentimental de Blessd con Manuela, terminó su amistad y su colegaje. Desde entonces, tanto Mr. Stiven como Westcol mantienen una especie de “guerra” por ser los más virales en el mundo de internet y por realizar espectáculos de boxeo que llenen estadios y cuenten con la participación de otros creadores de contenido. Entérese: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde Esto ha generado grupos de jóvenes que prefieren las ideas de Westcol y aborrezcan cualquier comentario de Mr. Stiven, quien ha ganado un gran impacto en la comunidad mexicana por su relación amorosa con la modelo María Julissa, una joven que se viralizó luego de que la señalaran de tener una supuesta relación con el abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación.

La política en el streaming

Lo cierto es que, con las entrevistas a Petro y Uribe, se estaría influyendo aún más en la juventud teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia. Westcol ha invitado a su audiencia a que le ayude a formular preguntas para el jefe de Estado, con el fin de que la charla salga de lo convencional y no sea un formato periodístico tradicional. También, asegura que la charla será sin censura y que abordará aspectos delicados que el presidente no se atrevería a responderle a periodistas como Daniel Coronell o Néstor Morales.