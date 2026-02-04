Rebaja de $500 en la gasolina desata críticas: la tildan de insuficiente y electoral

La reducción de $500 en el precio del galón de gasolina anunciada por el Ministerio de Hacienda para febrero fue calificada como “insuficiente” y “electoral” por analistas y voceros técnicos que aseguran que el ajuste no refleja la caída reciente del dólar ni de los precios internacionales del petróleo. A través de un comunicado, el abogado David Cote, quien lidera una Acción Popular sobre la fórmula tarifaria de los combustibles, afirmó que la disminución es “una migaja” frente al sobrecosto que, según sus cálculos, estarían pagando los consumidores.

“El Gobierno anuncia con bombos y platillos una rebaja de $500 pesos, pero la realidad técnica es que hoy los colombianos están pagando un sobrecosto de $3.249 por galón según el precio de paridad internacional real”, señaló Cote en el documento. Conozca: Fuertes sanciones aplicaría el Gobierno a estaciones de gasolina que no apliquen rebaja de $500 de la gasolina El Ministerio de Hacienda justificó la medida en la reducción de la tasa de cambio —que ronda los $3.700— y en la baja de los precios del crudo. Sin embargo, el abogado sostiene que, bajo esas condiciones, el ajuste debería superar los $2.500 por galón. “Nos devuelven las monedas para quedarse con los billetes”, agregó. También cuestiona el momento en que se adopta la decisión, a menos de dos meses de las elecciones legislativas de 2026, lo que —según Cote— le daría un carácter “cosmético” y “populista”.

“Durante tres años subieron el precio bajo la excusa del déficit del FEPC. Ahora, cuando necesitan votos, descubren que pueden bajarlo. Esto no es política fiscal, es política electoral”, indica el texto. Lea más: Aunque Gobierno dice que empezará a bajarle a la gasolina, FEPC cerraría con hueco de $3,8 billones, ¿por qué? La Acción Popular interpuesta por el equipo jurídico busca que el Gobierno ajuste la fórmula de cálculo para que el precio interno del combustible refleje el valor internacional y, según el demandante, evite cobros adicionales a los usuarios. Mientras el proceso avanza en los tribunales, el vocero hizo un llamado a los consumidores a aceptar la rebaja, pero mantener el reclamo por una disminución mayor.

¿Qué se sabe sobre la bajada del precio a la gasolina?

La medida empezó a regir desde el domingo 1.° de febrero. La reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina motor corriente, es una medida adoptada por el Gobierno como respuesta a las presiones inflacionarias y al ajuste del salario mínimo para 2026. La disminución fue ordenada oficialmente por el Ministerio de Minas y Energía mediante una circular de cumplimiento obligatorio e inmediato para todas las estaciones de servicio del país, por lo que ninguna EDS puede mantener precios anteriores, aplicar descuentos parciales o aplazar el ajuste. Lea también: El fallido veto a Uber y Didi y otras movidas del Gobierno Petro de cara a elecciones El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó la resolución que formaliza la rebaja y que también contempla la estabilización del precio del diésel, con el fin de proteger sectores sensibles como el transporte de carga y la producción de alimentos. “Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, afirmó Palma. El Gobierno ha sostenido que la medida busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos sin comprometer la sostenibilidad fiscal.