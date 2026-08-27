Reforma pensional: así cambió el plazo para entrar al régimen de transición

La aprobación de cerca de 90% de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional abrió un nuevo escenario para los afiliados que no se pensionarán bajo las nuevas reglas.
El régimen de transición está contemplado en la Ley 2381 de 2024 y podría cobijar a cerca de 3 millones de personas, según una estimación preliminar de Asofondos. La asociación, sin embargo, adelanta un nuevo sondeo para determinar cuántos afiliados cumplirían finalmente las condiciones.
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Colpensiones también realiza sus cálculos, teniendo en cuenta a quienes actualmente están cerca del requisito y a quienes podrían cumplir las condiciones hacia el 1 de abril de 2027, fecha prevista para la entrada en vigencia de la reforma.