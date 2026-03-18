Más de 152.000 empresas paisas deben renovar matrícula antes del 31 de marzo: aquí la guía completa

Un total de 152.000 empresas, comercios y entidades sin ánimo de lucro en los 69 municipios bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín deben renovar su matrícula mercantil antes del martes 31 de marzo de 2026. Este trámite es obligatorio según la normatividad colombiana y aplica a todas las unidades productivas formalmente constituidas, sin importar su tamaño o sector económico. Entre los negocios obligados se encuentran tiendas de barrio, supermercados, almacenes, peluquerías, restaurantes, bares y panaderías.

¿Por qué es clave renovar la matrícula mercantil?

La renovación es el proceso mediante el cual los empresarios actualizan su información en el Registro Mercantil, mantienen vigente su matrícula y reportan el estado de su empresa. Entérese: Empresarios piden medidas urgentes para reactivar comercio con Ecuador Sandra Milena Montes, vicepresidenta de Registros de la Cámara de Comercio de Medellín, explicó que este proceso genera “oponibilidad”, es decir, permite hacer valer frente a terceros la información registrada. La directiva agregó que “la renovación es la carta de presentación de los empresarios; es la oportunidad de mantener viva la empresa, acreditar la calidad de comerciante y generar confianza ante proveedores, colaboradores y clientes”. Además, este trámite facilita el acceso a créditos, la participación en procesos de contratación y el uso de servicios ofrecidos por la Cámara para fortalecer los negocios. No cumplir con la renovación dentro del plazo establecido puede derivar en sanciones económicas impuestas por la Superintendencia de Sociedades. Por esta razón, la entidad hace un llamado a los empresarios para que realicen el proceso antes de la fecha límite y eviten consecuencias legales y financieras.

¿Cómo renovar la matrícula en Medellín y Antioquia?

Los empresarios pueden realizar la renovación de forma virtual, en cuatro pasos y sin necesidad de desplazarse, a través del portal oficial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. También está disponible la opción presencial en las sedes Centro y El Poblado, así como en los Centros Regionales de Bello, Santa Fe de Antioquia, Yarumal, Caucasia y Ciudad Bolívar.

Adicionalmente, se habilitaron nuevos puntos de atención en Santa Rosa de Osos, Andes y el centro comercial Unicentro en Medellín. Para facilitar el acceso, la entidad desplegó 134 jornadas de Cámara Móvil en barrios de Medellín y municipios de su jurisdicción, acercando el servicio a los comerciantes.

¿Qué impacto tiene este proceso en la economía regional?

Cerca del 99% de las empresas registradas en la Cámara son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de generar el 56% del empleo formal en la región.