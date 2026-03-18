Más de 152.000 empresas paisas deben renovar matrícula antes del 31 de marzo: aquí la guía completa

Un total de 152.000 empresas, comercios y entidades sin ánimo de lucro en los 69 municipios bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín deben renovar su matrícula mercantil antes del martes 31 de marzo de 2026.
Este trámite es obligatorio según la normatividad colombiana y aplica a todas las unidades productivas formalmente constituidas, sin importar su tamaño o sector económico.
Entre los negocios obligados se encuentran tiendas de barrio, supermercados, almacenes, peluquerías, restaurantes, bares y panaderías.