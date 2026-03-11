Antioquia exportó productos a 160 países y vendió US$10.786 millones

Con más de 2.000 empresas exportadoras y 160 países de destino, la dinámica del comercio internacional del departamento de Antioquia observó un crecimiento de 21,8% en 2025, impulsado no solo por el oro, sino también por productos agroindustriales.
Así lo destacó la Cámara de Comercio de Medellín al presentar el balance de la economía paisa el año anterior, periodo en el que las ventas externas y el turismo fueron pilares claves del Producto Interno Bruto departamental, que creció 3%, superior al 2,6% reportado para el total nacional.