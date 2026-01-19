“Contrabando ha aumentado 36 %”, advierte la Federación de Departamentos en reunión entre MinHacienda y gobernadores

El Gobierno Nacional y gobernadores del país sostienen este lunes 19 de enero una reunión enfocada en la aplicación de las medidas contempladas en la Emergencia Económica en los territorios.

El encuentro, celebrado en la sala António García Nossa, adjunta al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, reúne a representantes del Ejecutivo y a mandatarios regionales para revisar dudas y coordinar acciones.

El objetivo central del encuentro fue despejar inquietudes sobre cómo se implementarán las disposiciones del decreto de Emergencia Económica en cada departamento, en un contexto donde los gobiernos territoriales buscan claridad y precisión sobre la aplicación práctica de las medidas en sus finanzas y competencias.

La sesión cuenta con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Dian, Carlos Betancourt, así como el viceministro Técnico, Leonardo Pazos, y el director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Didier Tavera.

Asisten presencialmente diversos gobernadores de diferentes regiones del país para intervenir en el debate sobre la implementación territorial de las medidas.

Entre ellos estuvieron Eduardo Ignacio Verano de la Rosa (Atlántico), Adriana Magali Matiz (Tolima), Nubia Carolina Córdoba (Chocó), Juan Diego Patiño Ochoa (Risaralda), Luis Alfonso Escobar Jaramillo (Nariño), y Rafaela Cortés Zambrano (Meta).

También participaron Arnulfo Rivera Naranjo (Guainía), John Gabriel Molina Acosta (Putumayo), Luis Francisco Ruiz Aguilar (Caquetá), Henry Gutiérrez Ángel (Caldas), Dilian Francisca Toro Torres (Valle del Cauca), Carlos Andrés Amaya (Boyacá), Juvenal Díaz Mateus (Santander) y Luis Alfredo Gutiérrez García (Vaupés).

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, toma parte en la reunión de forma virtual, reforzando la representación regional en el diálogo con el Ejecutivo.