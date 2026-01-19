x

“Contrabando ha aumentado 36 %”, advierte la Federación de Departamentos en reunión entre MinHacienda y gobernadores

La cita se adelanta en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. El gobernador de Antioquia está presente de forma virtual. Aquí los detalles.

  • Este lunes se realizó la reunión entre gobernadores y MinHacienda para dialogar sobre la emergencia económica. FOTO MINHACIENDA.
  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se conectó de manera virtual a la reunión. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Economía

hace 3 horas
El Gobierno Nacional y gobernadores del país sostienen este lunes 19 de enero una reunión enfocada en la aplicación de las medidas contempladas en la Emergencia Económica en los territorios.

El encuentro, celebrado en la sala António García Nossa, adjunta al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, reúne a representantes del Ejecutivo y a mandatarios regionales para revisar dudas y coordinar acciones.

El objetivo central del encuentro fue despejar inquietudes sobre cómo se implementarán las disposiciones del decreto de Emergencia Económica en cada departamento, en un contexto donde los gobiernos territoriales buscan claridad y precisión sobre la aplicación práctica de las medidas en sus finanzas y competencias.

La sesión cuenta con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la Dian, Carlos Betancourt, así como el viceministro Técnico, Leonardo Pazos, y el director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Didier Tavera.

Asisten presencialmente diversos gobernadores de diferentes regiones del país para intervenir en el debate sobre la implementación territorial de las medidas.

Entre ellos estuvieron Eduardo Ignacio Verano de la Rosa (Atlántico), Adriana Magali Matiz (Tolima), Nubia Carolina Córdoba (Chocó), Juan Diego Patiño Ochoa (Risaralda), Luis Alfonso Escobar Jaramillo (Nariño), y Rafaela Cortés Zambrano (Meta).

También participaron Arnulfo Rivera Naranjo (Guainía), John Gabriel Molina Acosta (Putumayo), Luis Francisco Ruiz Aguilar (Caquetá), Henry Gutiérrez Ángel (Caldas), Dilian Francisca Toro Torres (Valle del Cauca), Carlos Andrés Amaya (Boyacá), Juvenal Díaz Mateus (Santander) y Luis Alfredo Gutiérrez García (Vaupés).

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, toma parte en la reunión de forma virtual, reforzando la representación regional en el diálogo con el Ejecutivo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se conectó de manera virtual a la reunión. FOTO CORTESÍA.
Contrabando crece un 36%

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, reveló en la reunión que un alza de impuestos podría profundizar un fenómeno que ya afecta a las regiones: el contrabando.

Según explicó, la Federación de Departamentos adelanta una investigación que evidencia un incremento de hasta 36 % en esta actividad ilegal, así como un fortalecimiento financiero de las estructuras que la controlan, según La República.

Posición del Gobierno

Por su parte, la posición del ministro de Hacienda y el Gobierno Nacional es respaldar las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica, pese a las advertencias sobre un posible aumento del contrabando.

Desde el Ejecutivo se reconoce que los incrementos impositivos pueden generar incentivos para el consumo por vías ilegales, pero se insiste en que ese riesgo no puede convertirse en el eje central de la política tributaria.

El Ministerio de Hacienda sostuvo que la estrategia frente al contrabando no pasa por frenar los ajustes fiscales, sino por reforzar los controles sobre las rentas asociadas a productos como licores y cigarrillos.

En esa línea, el Gobierno avanza en la estructuración de mecanismos de vigilancia más estrictos, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Nacional, lo que explica la asistencia del director de la Dian en la reunión.

Adicionalmente, el Ejecutivo señaló que parte de los recursos que se obtengan con la emergencia económica se destinarán al fortalecimiento de la infraestructura de la fuerza pública. El objetivo es contar con mayores capacidades operativas para enfrentar el comercio ilegal y reducir el impacto del contrabando sobre las finanzas públicas y los ingresos de los territorios.

Noticia en desarrollo....

