Petro canceló de nuevo su participación en el Foro Económico de Davos; esta es la razón

A pocos días de su participación en el Foro Económico Mundial, el Gobierno anunció que el presidente Gustavo Petro no asistirá al evento anual en Davos, Suiza, para priorizar el encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump el próximo 3 de febrero en Washington.
La ausencia de Petro en uno de los eventos económicos más importantes no es nueva. Es la segunda vez consecutiva que el mandatario colombiano deja de ir a Davos. La de este año, además, sería su última participación en el evento como jefe de Estado.
En Davos, Petro iba a participar en el panel “La marcha imparable de las energías renovables” este miércoles, 21 de enero, y al parecer todo estaba listo para el que sería su primer viaje internacional durante su último año de mandato. De hecho, de acuerdo con Blu Radio, una avanzada de 19 miembros de su equipo de seguridad ya había viajado a Suiza para anticipar su llegada. La decisión de no asistir, entonces, fue tomada a última hora.