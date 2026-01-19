Petro canceló de nuevo su participación en el Foro Económico de Davos; esta es la razón

Petro asistió al Foro Económico en 2023 y 2024. En sus dos participaciones habló de la crisis climática que, según el mandatario, es “la madre de los problemas”, por lo que planteó la idea de un “capitalismo descarbonizado”. Le puede interesar: Despidos en oficina clave de MinHacienda prenden alertas por fugas de conocimiento técnico Su participación en 2024, además, estuvo envuelta en la polémica por la millonaria inversión que el Gobierno hizo en la Casa Colombia, que estuvo abierta en Davos durante el foro y que fue alquilada por un precio cercano a los 4.500 millones de pesos.

El presidente Gustavo Petro en un encuentro con Bill Gates durante el Foro Económico Mundial de 2024. FOTO: Colprensa

En 2025, el presidente canceló su viaje a Davos porque, según dijo Diego Guevara, ministro de Hacienda en su momento, el Estado estaba en plan de austeridad. Sin embargo, en julio del año pasado en la Reunión de Alto Nivel que se llevó a cabo en Santiago de Chile y a la que asistieron sus pares de Brasil, España, Uruguay y Chile, Petro sostuvo que no había asistido al Foro Económico por la notoriedad que se le había dado a su homólogo argentino, Javier Milei.