x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro canceló de nuevo su participación en el Foro Económico de Davos; esta es la razón

El mandatario colombiano participaría en un panel de energías renovables el próximo miércoles en Davos. Al parecer, ya habían enviado una avanzada para preparar su llegada a Suiza.

  • El presidente Gustavo Petro durante su participación en el Foro Económico Mundial de 2023. FOTO: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro durante su participación en el Foro Económico Mundial de 2023. FOTO: Colprensa
  • El presidente Gustavo Petro en un encuentro con Bill Gates durante el Foro Económico Mundial de 2024. FOTO: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro en un encuentro con Bill Gates durante el Foro Económico Mundial de 2024. FOTO: Colprensa
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

A pocos días de su participación en el Foro Económico Mundial, el Gobierno anunció que el presidente Gustavo Petro no asistirá al evento anual en Davos, Suiza, para priorizar el encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump el próximo 3 de febrero en Washington.

La ausencia de Petro en uno de los eventos económicos más importantes no es nueva. Es la segunda vez consecutiva que el mandatario colombiano deja de ir a Davos. La de este año, además, sería su última participación en el evento como jefe de Estado.

Lea aquí: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”

En Davos, Petro iba a participar en el panel “La marcha imparable de las energías renovables” este miércoles, 21 de enero, y al parecer todo estaba listo para el que sería su primer viaje internacional durante su último año de mandato. De hecho, de acuerdo con Blu Radio, una avanzada de 19 miembros de su equipo de seguridad ya había viajado a Suiza para anticipar su llegada. La decisión de no asistir, entonces, fue tomada a última hora.

Petro asistió al Foro Económico en 2023 y 2024. En sus dos participaciones habló de la crisis climática que, según el mandatario, es “la madre de los problemas”, por lo que planteó la idea de un “capitalismo descarbonizado”.

Le puede interesar: Despidos en oficina clave de MinHacienda prenden alertas por fugas de conocimiento técnico

Su participación en 2024, además, estuvo envuelta en la polémica por la millonaria inversión que el Gobierno hizo en la Casa Colombia, que estuvo abierta en Davos durante el foro y que fue alquilada por un precio cercano a los 4.500 millones de pesos.

El presidente Gustavo Petro en un encuentro con Bill Gates durante el Foro Económico Mundial de 2024. FOTO: Colprensa
El presidente Gustavo Petro en un encuentro con Bill Gates durante el Foro Económico Mundial de 2024. FOTO: Colprensa

En 2025, el presidente canceló su viaje a Davos porque, según dijo Diego Guevara, ministro de Hacienda en su momento, el Estado estaba en plan de austeridad. Sin embargo, en julio del año pasado en la Reunión de Alto Nivel que se llevó a cabo en Santiago de Chile y a la que asistieron sus pares de Brasil, España, Uruguay y Chile, Petro sostuvo que no había asistido al Foro Económico por la notoriedad que se le había dado a su homólogo argentino, Javier Milei.

“Pude ir a una. A la segunda fui, pero invitaron a (Javier) Milei y lo pusieron de rey de la reunión. Entonces, ya a la tercera, me dio vaina y no volví”, sostuvo en su momento el jefe de Estado sobre Davos.

Pero sus comentarios contra el mandatario argentino no pararon ahí: “No volví porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo va camino a... allá ellos”.

Siga leyendo: ¿Petro planea un segundo ‘Pacto de la Picota’ para elecciones?

En ese mismo encuentro en Santiago, Petro recordó que en su primera participación en Davos se sorprendió por el nivel de análisis que se manejaba. “Captaban una realidad que incluso la misma población aún no había captado”. Esa visión, dijo, le pareció “útil” en su momento, pero su percepción del foro fue cambiando con el paso del tiempo, no por falta de interés en los debates económicos, sino por el giro que, según él, tomaron sus protagonistas.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida