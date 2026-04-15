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Ricardo Bonilla reapareció tras salir de la cárcel; ministro Germán Ávila salió en su defensa

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participó anoche en un foro de la Asociación de Economistas Egresados de la Universidad Nacional.

  • Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, es saludado por el ministro de la cartera económica, Germán Ávila. FOTO CORTESÍA MINHACIENDA
    Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, es saludado por el ministro de la cartera económica, Germán Ávila. FOTO CORTESÍA MINHACIENDA
  • Ricardo Bonilla (de pie) inició su exposición anotando que el país tiene datos de inflación desde hace unos 70 años. FOTO tomada de YouTube
    Ricardo Bonilla (de pie) inició su exposición anotando que el país tiene datos de inflación desde hace unos 70 años. FOTO tomada de YouTube
El Colombiano
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hace 3 horas
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A una semana de haber salido de prisión, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla reapareció en público, y en la noche de este miércoles hizo parte de la agenda de un foro de la Asociación de Economistas Egresados de la Universidad Nacional (Aeun).

En la apertura del evento, Álvaro Pardo moderador de la actividad, lamentó que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional no facilitara un auditorio para desarrollarlo, y se disculpó porque entre los participantes no hubiera representación femenina.

Igualmente celebró la presencia de Bonilla, de quien dijo ha sido víctima de una persecución política. “Lo conocemos de muchos años, sabemos de su talante como persona, de su ética, de su compromiso con el país, la docencia y lamentablemente tuvo un tiempito, unas vacaciones, y afortunadamente ya está con nosotros”.

Tras esa presentación el auditorio brindó un aplauso de varios segundos en homenaje al exministro, que aun hoy sigue vinculado al proceso por el caso de corrupción de la UNGRD.

Junto a Bonilla participaron en la agenda académica Germán Ávila, ministro de Hacienda; Jorge Iván González, exdirector de Planeación; Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los Andes y César Giraldo, codirector del Banco de la República.

Ricardo Bonilla (de pie) inició su exposición anotando que el país tiene datos de inflación desde hace unos 70 años. FOTO tomada de YouTube
Ricardo Bonilla (de pie) inició su exposición anotando que el país tiene datos de inflación desde hace unos 70 años. FOTO tomada de YouTube

Al iniciar su exposición, el ministro Ávila saludó a Bonilla: “El abrazo fraterno para Ricardo. Ha sido conmovedor saber lo que ha tenido que enfrentar. Ya se dio un paso importante al retornarlo aquí a las aulas a su vida cotidiana y esperamos que la Justicia sea justa. La última vez que conversamos con Ricardo, tal vez cuando se retiraba del ministerio, comentábamos que era un acto de inmensa injusticia lo que se estaba haciendo con él”.

El foro académico tiene que ver con el papel de los bancos centrales en las economías.

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