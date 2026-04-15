Ricardo Bonilla reapareció tras salir de la cárcel; ministro Germán Ávila salió en su defensa

A una semana de haber salido de prisión, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla reapareció en público, y en la noche de este miércoles hizo parte de la agenda de un foro de la Asociación de Economistas Egresados de la Universidad Nacional (Aeun). En la apertura del evento, Álvaro Pardo moderador de la actividad, lamentó que la Facultad de Economía de la Universidad Nacional no facilitara un auditorio para desarrollarlo, y se disculpó porque entre los participantes no hubiera representación femenina.

Igualmente celebró la presencia de Bonilla, de quien dijo ha sido víctima de una persecución política. “Lo conocemos de muchos años, sabemos de su talante como persona, de su ética, de su compromiso con el país, la docencia y lamentablemente tuvo un tiempito, unas vacaciones, y afortunadamente ya está con nosotros”.

Tras esa presentación el auditorio brindó un aplauso de varios segundos en homenaje al exministro, que aun hoy sigue vinculado al proceso por el caso de corrupción de la UNGRD. Junto a Bonilla participaron en la agenda académica Germán Ávila, ministro de Hacienda; Jorge Iván González, exdirector de Planeación; Francisco Azuero, profesor de la Universidad de los Andes y César Giraldo, codirector del Banco de la República.

Ricardo Bonilla (de pie) inició su exposición anotando que el país tiene datos de inflación desde hace unos 70 años. FOTO tomada de YouTube