Rionegro creció en empleo, pero la informalidad se disparó siete puntos y llegó a 37,6%

Rionegro se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Antioquia, pero su dinamismo no se ha traducido necesariamente en una mayor formalización laboral. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) y la Universidad Externado de Colombia, que analizó las dinámicas laborales en ciudades intermedias y sus áreas de influencia. La investigación encontró que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza más empleo formal ni una mayor protección social. Por el contrario, revela que la informalidad laboral puede expandirse entre municipios conectados, mientras que los beneficios de la formalización suelen permanecer concentrados en territorios específicos.

Casi 4 de cada 10 trabajadores son informales en Rionegro

La investigación identifica a Rionegro como un nodo logístico e industrial estratégico del Oriente antioqueño. Gracias a su cercanía con Medellín y al aeropuerto internacional José María Córdova, el municipio se ha convertido en un punto clave para la relocalización empresarial y la generación de empleo. Entre 2018 y 2024, Rionegro registró un crecimiento laboral de 23,4 %, sin embargo, durante el mismo período la informalidad laboral aumentó de 30,45% a 37,69 %, es decir, 7,24 puntos porcentuales. En palabras sencillas, casi 4 de cada 10 trabajadores de ese municipio trabajan de manera informal y sin protección social. Entérese: Colombia, entre los seis países con peor desempeño laboral de la Ocde Según el estudio, este comportamiento demuestra que el crecimiento económico no necesariamente se traduce en empleos formales. Además, los beneficios derivados del desarrollo de Rionegro no se transfieren automáticamente a municipios cercanos como La Ceja y Marinilla. Los investigadores destacan que Rionegro ha avanzado en la construcción de una institucionalidad propia para enfrentar estos desafíos. El municipio cuenta con una Agencia Pública de Empleo y una política pública de empleo digno y decente, establecida mediante el Acuerdo 11 de 2022.

¿Qué papel juega Medellín en esta dinámica laboral?

Aunque Medellín no fue el foco principal de la investigación, aparece como el gran centro de atracción de empleo formal e institucionalidad laboral en Antioquia. El estudio señala que la capital antioqueña concentra una parte importante de los empleos formales de la región y ejerce una fuerte influencia sobre los municipios del Oriente antioqueño. De hecho, el desempleo y la informalidad tienden a incrementarse a medida que los municipios se alejan del Valle de Aburrá. La cercanía entre Medellín y Rionegro genera una dinámica dual. Por un lado, impulsa la llegada de empresas al Oriente antioqueño. Por otro, favorece la migración de trabajadores jóvenes y profesionales hacia Medellín en busca de mejores salarios y oportunidades laborales. Los investigadores también advierten que los extensos tiempos de desplazamiento entre municipios pueden convertirse en una barrera para el empleo formal. En algunos casos, los trabajadores enfrentan jornadas totales de hasta 13 o 14 horas al sumar transporte y trabajo, situación que incentiva la búsqueda de alternativas informales más cercanas a sus lugares de residencia. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que la informalidad laboral funciona como un fenómeno de red. Cuando aumenta en una ciudad intermedia como Rionegro, tiende a extenderse hacia los municipios conectados a ella. La formalización, en cambio, opera de manera distinta. Los investigadores encontraron que depende principalmente de factores propios de cada municipio, como su capacidad institucional, nivel de pobreza, capital humano y recursos fiscales. La única excepción identificada fue Bogotá y los municipios de la Sabana, donde existe una integración territorial más robusta que permite que los avances en formalización se extiendan a localidades vecinas como Chía, Zipaquirá y Facatativá.

Brechas de género y seguridad social siguen siendo desafíos

El estudio también advierte sobre una persistente brecha de género en las zonas rurales. La diferencia en los niveles de informalidad entre hombres y mujeres supera los 22 puntos porcentuales, impulsada principalmente por las cargas de cuidado no remunerado y las dificultades para acceder a mecanismos de protección social.

Otro hallazgo es que la cobertura efectiva de seguridad social permanece estancada alrededor del 74 % en las ciudades intermedias analizadas. Esto significa que muchas personas aparecen como afiliadas al sistema, pero no necesariamente cuentan con acceso integral a pensiones, riesgos laborales y otros mecanismos de protección. Además, los investigadores identificaron problemas como la alta rotación laboral de los jóvenes, el desajuste entre la formación disponible y las necesidades reales de las empresas, y las limitaciones institucionales para supervisar el cumplimiento de las normas laborales en distintos territorios.

¿Qué recomiendan los investigadores?