Colombia, entre los seis países con peor desempeño laboral de la Ocde

A pesar de que Colombia logró reducir el desempleo a niveles que no veía desde hace varios años, el país sigue ocupando los últimos lugares en materia laboral dentro de las economías más desarrolladas del mundo. Las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) muestran que Colombia registró una tasa de desempleo de 8,5% en marzo, casi el doble del promedio del organismo (5%) y la sexta más alta entre los 38 países que integran el bloque. La cifra refleja una paradoja del mercado laboral colombiano. Aunque el desempleo se encuentra cerca de mínimos recientes —en agosto de 2025 llegó a 6,2%—, el país continúa rezagado frente a economías que han logrado sostener tasas de desocupación cercanas al pleno empleo. Mientras Japón y Corea del Sur reportaron niveles de apenas 2,7%, y México alcanzó 2,8%, Colombia sigue enfrentando problemas estructurales que limitan la creación de empleo formal y de calidad. Le puede interesar: Trabajar menos horas adelgaza: esta es la “dieta laboral” que propone la OCDE contra la obesidad

Colombia sigue entre los países con mayor desempleo de la Ocde

Dentro de la clasificación del organismo, solo Finlandia (10,5%), España (10,3%), Suecia (9,2%), Grecia (9%) y Chile (8,7%) registraron tasas superiores a la colombiana. En contraste, los países con mejor desempeño laboral fueron Japón y Corea del Sur (2,7%), seguidos por Israel y México (2,8%), Chequia (3,1%), Polonia (3,3%), Eslovenia (3,9%) y Alemania y Países Bajos (4%). La diferencia es significativa. Mientras buena parte de las economías desarrolladas mantienen niveles de desempleo cercanos a 3%, Colombia continúa alrededor de 9%, una brecha que evidencia las dificultades para incorporar trabajadores al mercado formal. Para Clara Inés Pardo, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, uno de los principales obstáculos es la elevada informalidad laboral. “Colombia mantiene niveles de informalidad cercanos al 55% y 60%, muy superiores a los observados en la mayoría de países de la Ocde. Esto genera un mercado laboral dual, con un segmento formal relativamente pequeño y otro mucho más amplio caracterizado por baja productividad y escasa protección social”, explicó. Según la académica, esta situación provoca que el crecimiento económico no siempre se traduzca en empleos formales ni en mejores condiciones laborales para la población. Lea más: Colombia, en el podio de los países con la inflación en alimentos más alta durante febrero

Productividad e inversión, las grandes tareas pendientes

Los expertos coinciden en que el problema no se limita al número de empleos disponibles. También existe una brecha importante en productividad. Mientras economías como Japón, Corea del Sur o Alemania han fortalecido su competitividad mediante innovación, digitalización, automatización y formación especializada, Colombia todavía enfrenta rezagos en incorporación tecnológica y capacitación del talento humano. Las diferencias son evidentes en sectores como inteligencia artificial, analítica de datos, tecnología, energías renovables y manufactura avanzada, donde las empresas reportan dificultades para encontrar personal calificado, mientras persisten elevados niveles de desempleo en perfiles con menor demanda. A esto se suma el débil comportamiento de la inversión privada, considerada uno de los motores fundamentales para la generación de empleo. La inversión en Colombia continúa por debajo de los niveles históricos observados en décadas anteriores, limitando la expansión de empresas y la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos. Alejandro Espitia, politólogo y docente universitario, considera que los altos costos asociados a la contratación formal también dificultan la generación de nuevos puestos de trabajo. “Tenemos una economía altamente informal, con baja productividad y costos laborales elevados. Eso restringe la capacidad de contratación de las empresas y limita su crecimiento”, afirmó.

El caso de México y las economías líderes

Los países con menores tasas de desempleo comparten varios elementos: sistemas educativos alineados con las necesidades empresariales, programas sólidos de formación técnica, altos niveles de productividad y una estrecha articulación entre el sector productivo y la academia. México, por ejemplo, ha logrado mantener una tasa de desempleo inferior al 3% gracias al fortalecimiento de la manufactura, la integración con las cadenas productivas de Norteamérica y el impulso generado por el fenómeno del nearshoring. En Japón, incluso, la preocupación ya no es el desempleo sino la escasez de trabajadores derivada del envejecimiento poblacional. Conozca también: ¿Cuáles son los países que trabajan menos horas en América Latina en 2026? Así va Colombia

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