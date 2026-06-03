Colombia, entre los seis países con peor desempeño laboral de la Ocde

A pesar de que Colombia logró reducir el desempleo a niveles que no veía desde hace varios años, el país sigue ocupando los últimos lugares en materia laboral dentro de las economías más desarrolladas del mundo. Las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) muestran que Colombia registró una tasa de desempleo de 8,5% en marzo, casi el doble del promedio del organismo (5%) y la sexta más alta entre los 38 países que integran el bloque.
La cifra refleja una paradoja del mercado laboral colombiano. Aunque el desempleo se encuentra cerca de mínimos recientes —en agosto de 2025 llegó a 6,2%—, el país continúa rezagado frente a economías que han logrado sostener tasas de desocupación cercanas al pleno empleo. Mientras Japón y Corea del Sur reportaron niveles de apenas 2,7%, y México alcanzó 2,8%, Colombia sigue enfrentando problemas estructurales que limitan la creación de empleo formal y de calidad.
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