Empresas se unen para llevar arroz y leche a zonas afectadas por terremoto

La Organización Roa Florhuila BIC, la Fundación Amigos como Arroz y sus marcas Roa, Florhuila y Doña Pepa se sumaron a las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. La iniciativa contempla la entrega de 3 millones de porciones de arroz a bancos de alimentos de las zonas afectadas en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El arroz, uno de los alimentos esenciales de la mesa colombiana, fue elegido como parte de esta ayuda por su presencia habitual en los hogares del país y por el significado de unión y solidaridad que representa alrededor de la mesa. “El arroz nos reúne alrededor de la mesa y hoy queremos que esa mesa también sea un espacio de solidaridad. Nuestro compromiso es estar presentes y acompañar a las comunidades que más nos necesitan”, señaló Jaime Alberto Rojas Díaz, gerente general. Con esta acción, la Organización Roa Florhuila BIC y la Fundación Amigos como Arroz buscan reafirmar su compromiso con Colombia y con el bienestar de las comunidades, poniendo a disposición de las personas afectadas uno de los alimentos que ha acompañado durante generaciones a las familias colombianas.

Sector lácteo llevará 30.000 litros de leche a Quibdó

A esta iniciativa se suma una respuesta conjunta de diferentes actores de la cadena láctea colombiana. Productores afiliados a la Asociación Nacional de Productores de Leche de Colombia (ANALAC), Alpina y Tetra Pak, con el apoyo de la Cruz Roja, articularon una operación para llevar 30.000 litros de leche a las comunidades afectadas por el terremoto en Quibdó.

De acuerdo con la información suministrada, la leche llega a la capital del Chocó este sábado 15 de agosto, como resultado de la coordinación entre productores, empresas y organizaciones encargadas de apoyar la atención de la emergencia. La iniciativa busca acompañar a las familias afectadas no solo durante la emergencia inmediata, sino también en el proceso posterior de recuperación, en el que garantizar el acceso a alimentos y nutrición resulta fundamental. Para hacer posible esta respuesta, productores afiliados a ANALAC de diferentes regiones del país aportaron los 30.000 litros de leche cruda. El producto será recibido y procesado por Alpina para transformarlo en leche UHT de larga vida, una presentación que facilita su conservación y traslado hacia las zonas afectadas. Por su parte, Tetra Pak aportó los empaques necesarios para proteger el producto, mientras la Cruz Roja apoyará la entrega en territorio.

La operación reúne así las capacidades de distintos eslabones de la cadena: los productores aportan la materia prima, la industria realiza el procesamiento, Tetra Pak facilita el material de empaque y la Cruz Roja contribuye con la distribución en la zona afectada. Daniela España, presidenta de ANALAC, destacó que la respuesta refleja la disposición del sector productor para apoyar al país en momentos de emergencia. “Toda nuestra solidaridad, desde el campo colombiano, está con las familias afectadas. Sabemos que después de una emergencia comienza también el desafío de recuperarse, y garantizar la alimentación y la nutrición es fundamental. Por eso quisimos unir esfuerzos y aportar desde lo que somos y sabemos hacer. El campo colombiano también está presente cuando el país nos necesita”, afirmó. Las dos iniciativas se producen en medio de la respuesta a la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto y reflejan la participación de empresas, productores y organizaciones sociales en el suministro de alimentos para las comunidades afectadas.