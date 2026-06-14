Saeta, la marca colombiana que pasó de ayudar a Haití tras un terremoto a vestirlo en el Mundial

La hazaña consumada aquel 18 de noviembre de 2025, cuando Haití venció 2-0 a Nicaragua en el Estadio Ergilio Hato de Curazao —con jugadores, en su mayoría foráneos, nacidos en Francia—, dieron por finalizada una sequía de inasistencia a las copas del mundo de 52 años, pero más allá de eso hubo algo que llamó de gran manera la atención a propios y extraños, y viene de suelo cafetero.

Y es que mientras gigantes como Adidas, Nike y Puma dominan el mercado global de la indumentaria deportiva, una empresa nacida en Colombia logró abrirse espacio en el escenario más importante del fútbol mundial. Se trata de Saeta Sport, una compañía fundada hace más de cuatro décadas por un emprendedor boyacense que comenzó confeccionando uniformes en el comedor de su casa y que estará presente en el Mundial de 2026 como patrocinador oficial de la Selección de Haití.

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Detrás de este logro está la historia de Pedro Aníbal Carrero, oriundo de El Cocuy, Boyacá, quien desde muy joven entendió que el trabajo sería la herramienta para construir sus sueños. Tras mudarse junto a su familia a Bogotá, buscó distintas formas de generar ingresos. Una de ellas fue vender dulces en torneos de fútbol, experiencia que lo acercó al deporte que años después marcaría el rumbo de su vida empresarial.

Mientras estudiaba Ingeniería Industrial, Carrero comenzó a darle forma a una idea de negocio. En medio de conversaciones con amigos encontró una palabra que le llamó la atención: “Saeta”. Aunque aún no sabía exactamente qué construiría bajo ese nombre, sí tenía claro que quería construir una marca capaz de dejar huella en suelo nacional.

Ese sueño empezó a hacerse realidad en 1982. Con una máquina plana, una fileteadora y mucha determinación, convirtió el comedor de su casa en un pequeño taller donde fabricaba sudaderas y uniformes deportivos. Su propuesta era diferente para la época: prendas más cómodas, resistentes y con materiales innovadores que rápidamente comenzaron a llamar la atención en el mercado.