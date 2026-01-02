Alza del salario mínimo encarecerá la vivienda VIS y las cuotas de administración: Fedelonjas

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) expresó su preocupación por el incremento del 23% del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026. Según el gremio, la medida carece de un respaldo técnico sólido y podría generar efectos adversos sobre el mercado laboral formal, la inflación y el acceso a vivienda en Colombia.
De acuerdo con Fedelonjas, este ajuste introduce presiones significativas en distintos sectores de la economía y compromete la capacidad de los hogares para asumir costos asociados a la vivienda, especialmente entre los de menores ingresos.