x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo?

El Dane reveló un fuerte deterioro en el empleo: menos personas ganan el salario mínimo y más trabajadores sobreviven con ingresos inferiores.

  • La fotografía del mercado laboral en 2025 es la de un país donde cada vez más personas trabajan, pero ganan menos y con menos derechos. FOTO: Camilo Suárez.
    La fotografía del mercado laboral en 2025 es la de un país donde cada vez más personas trabajan, pero ganan menos y con menos derechos. FOTO: Camilo Suárez.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 9 horas
bookmark

En plena discusión del aumento del salario mínimo para 2026, el Dane les presentó a empresarios y sindicatos en la mesa de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el panorama salarial de los trabajadores colombainos.

La diapositiva que mostró la directora del Dane, Piedad Urdinola, encendió todas las alarmas, ya que se desplomó el número de trabajadores que ganan un salario mínimo y, al mismo tiempo, creció el grupo de colombianos que gana menos de un mínimo, es decir, la franja más expuesta a la informalidad y la precariedad.

Presentación del Dane en la mesa tripartita de concertación.
Presentación del Dane en la mesa tripartita de concertación.

Las cifras muestran un vuelco preocupante en el mercado laboral:

-1,3 millones de personas dejaron de ganarse un salario mínimo entre enero y octubre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

-1,23 millones pasaron directamente al rango de quienes ganan menos de un mínimo.

En términos porcentuales, los asalariados que ganan un salario mínimo cayeron un 35%, mientras que los que reciben menos de un mínimo aumentaron 12%.

Es decir, Colombia tiene más ocupados, pero la mayoría está trabajando por menos plata y en peores condiciones.

Puede leer: Termina primera reunión de mesa tripartita que definirá ajuste del salario mínimo

InfogrÃ¡fico
1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo?

Más trabajadores ganan menos del mínimo, según el Dane

El gráfico revelado por el Dane muestra que el deterioro del ingreso se concentra en el sector más vulnerable del mercado laboral.

Para el periodo enero–octubre de 2025, el total de ocupados que gana menos de un salario mínimo subió de 10,15 millones a 11,38 millones.

Dentro de ese grupo, los asalariados crecieron de 3,33 millones a 4,15 millones, mientras que los independientes pasaron de 6,82 millones a 7,23 millones.

Como lo resume el reportero de Bloomberg, Óscar Medina: “El 2025 ha sido claramente peor para los ocupados que ganan menos de un salario mínimo. A pesar de que el número de ocupados aumenta, el porcentaje de ocupados que ganan menos de 1 SMMLV sube casi 4 puntos a 48%”.

Es decir, casi la mitad de los trabajadores del país gana menos de un salario mínimo.

InfogrÃ¡fico
1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo?

Siga leyendo: Salario mínimo 2026: así quedó el dato de productividad que marcará la discusión del aumento en Colombia

Se hunde el salario mínimo como referencia laboral

El golpe más fuerte está en el corazón de la formalidad, quienes son los trabajadores que ganan exactamente un salario mínimo, que suelen tener contrato, prestaciones y seguridad social.

De acuerdo con la gráfica, el total de ocupados con ingresos de un salario mínimo cayó de 3,71 millones a 2,41 millones.

Y de ese grupo, los asalariados que ganan un mínimo pasaron de 3,35 millones a 2,34 millones, una caída de 1 millón de personas. Entre los independientes, la cifra también bajó de 357 mil a 59 mil.

El economista Germán Machado, profesor de Los Andes, lo explica así: “La mayoría de nuevos ocupados del 2025 son independientes. La gente que gana el salario mínimo bajó 1,3 millones... porque le va peor ahora. Hoy hay 1,2 millones más que ganan menos del salario mínimo”.

El mensaje del analista va por la línea de que el empleo está creciendo, pero, en su mayoría, es informal y mal remunerado.

Lea aquí más: Así quedó el calendario oficial para definir el salario mínimo de 2026

Machado insistió en que sí hay más ocupados que el año pasado, pero la calidad del empleo preocupa muchísimo. “En realidad la mayor parte de las personas que se ocuparon el último año lo hicieron en el rebusque y por cuenta propia. Más de la mitad de los nuevos ocupados del último año son independientes, no empleados”.

Agregó diciendo que el comportamiento de los ingresos también es muy preocupante porque bajó el número de quienes ganaban el salario mínimo y aumentó el número de personas por debajo de ese umbral. Hay más precariedad que antes en el mercado laboral.

Hoy solo 1 de cada 10 ocupados es asalariado de salario mínimo”.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, lanzó una advertencia directa al evaluar los datos. “Ajustes del salario muy por encima de la inflación y la productividad terminan afectando negativamente el empleo formal (y la inflación)”.

Y recordó que el empleo asalariado con ingresos de 1 salario mínimo o más cayó en 427 mil personas entre enero y octubre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior, “mientras crecieron los asalariados con ingresos inferiores a un salario mínimo y los independientes, en su mayoría informales”.

En este contexto, coinciden las fuentes, la discusión ya no es solo cuánto debe subir el salario mínimo, sino cómo se puede frenar el deterioro del empleo formal y evitar que el salario mínimo termine desconectado de la realidad laboral del país.

Ante la pregunta del impacto del alza del mínimo, Machado remató: “A los que ganan un poco menos del salario mínimo sí los ha afectado sin duda. Cada vez el umbral para entrar a la formalidad lo tienen más lejos y eso significa que la brecha con los formales aumenta. Cada vez tienen más lejos las vacaciones, las cesantías, las incapacidades médicas pagas, el ahorro para la vejez y los seguros ante accidentes. Eso es un drama social terrible que está aumentando”.

Para los trabajadores por encima del salario mínimo no parece haber mucha afectación por ahora, añadió el analista.

En contexto: Medellín registra su menor tasa de desempleo para julio-septiembre desde que existen registros del Dane

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida