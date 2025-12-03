1,3 millones de trabajadores en Colombia ya no ganan por encima de un salario en el 2025, ¿culpa del alza del mínimo?

En plena discusión del aumento del salario mínimo para 2026, el Dane les presentó a empresarios y sindicatos en la mesa de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el panorama salarial de los trabajadores colombainos. La diapositiva que mostró la directora del Dane, Piedad Urdinola, encendió todas las alarmas, ya que se desplomó el número de trabajadores que ganan un salario mínimo y, al mismo tiempo, creció el grupo de colombianos que gana menos de un mínimo, es decir, la franja más expuesta a la informalidad y la precariedad.

Presentación del Dane en la mesa tripartita de concertación.

Las cifras muestran un vuelco preocupante en el mercado laboral: -1,3 millones de personas dejaron de ganarse un salario mínimo entre enero y octubre de 2025 frente al mismo periodo de 2024. -1,23 millones pasaron directamente al rango de quienes ganan menos de un mínimo. En términos porcentuales, los asalariados que ganan un salario mínimo cayeron un 35%, mientras que los que reciben menos de un mínimo aumentaron 12%. Es decir, Colombia tiene más ocupados, pero la mayoría está trabajando por menos plata y en peores condiciones. Puede leer: Termina primera reunión de mesa tripartita que definirá ajuste del salario mínimo

Más trabajadores ganan menos del mínimo, según el Dane

El gráfico revelado por el Dane muestra que el deterioro del ingreso se concentra en el sector más vulnerable del mercado laboral. Para el periodo enero–octubre de 2025, el total de ocupados que gana menos de un salario mínimo subió de 10,15 millones a 11,38 millones. Dentro de ese grupo, los asalariados crecieron de 3,33 millones a 4,15 millones, mientras que los independientes pasaron de 6,82 millones a 7,23 millones. Como lo resume el reportero de Bloomberg, Óscar Medina: “El 2025 ha sido claramente peor para los ocupados que ganan menos de un salario mínimo. A pesar de que el número de ocupados aumenta, el porcentaje de ocupados que ganan menos de 1 SMMLV sube casi 4 puntos a 48%”. Es decir, casi la mitad de los trabajadores del país gana menos de un salario mínimo.

Se hunde el salario mínimo como referencia laboral