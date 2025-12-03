x

Por el lío del fruver, el Consejo de Estado define hoy la suerte de la investidura de David Racero

La audiencia se centra en las pruebas que apuntan a que un funcionario de su UTL habría asumido tareas en un fruver de su familia, un episodio que hoy tiene al congresista al borde de una posible pérdida de investidura.

  • David Racero, representante a la Cámara. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, enfrentará este miércoles 3 de diciembre una audiencia clave ante el Consejo de Estado, instancia que evaluará si debe o no perder su investidura por presuntamente destinar a un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a actividades de carácter privado.

La diligencia fue programada luego de que el alto tribunal admitiera, en mayo pasado, una demanda en la que se acusa a Racero de haber asignado a un miembro de su UTL funciones relacionadas con un fruver de propiedad familiar ubicado en Villa Luz, occidente de Bogotá. De acuerdo con el expediente, entre finales de 2020 y comienzos de 2021, el empleado habría asumido tareas operativas dentro del establecimiento, lo que podría configurar el uso de recursos públicos para fines particulares.

Le puede interesar: La situación judicial de David Racero se complica con investigación formal de la Corte por el caso del fruver

El caso tomó fuerza tras la divulgación de unos audios en los que se escucha al congresista dando instrucciones a su conductor, identificado como García Lara, sobre compras y manejo de dinero en un fruver de Modelia.

En una de las grabaciones, Racero afirma: Hoy no le entregue la plata a don Nelson. Yo ya le entregué $1 millón para la compra de mañana... porque mañana el mercado no es que sea así mucho, es básico. El conductor habría atendido funciones propias del negocio familiar mientras seguía contratado como asistente de la UTL.

Lea aquí: Fact check a la defensa de David Racero: dice cuatro hechos que no son ciertos

Este proceso no es el único que tiene en vilo la curul del representante. Paralelamente, el Consejo de Estado estudia una segunda acción de pérdida de investidura, esta vez por presunto tráfico de influencias en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La demanda, presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, señala que Racero habría intervenido para favorecer a personas cercanas en la asignación de contratos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué podría pasar tras la audiencia?
El Consejo de Estado podría mantener la investidura de Racero o declararla perdida si encuentra mérito jurídico.
¿Qué funcionario habría sido usado para actividades privadas?
Un empleado de su Unidad de Trabajo Legislativo, según la demanda.
¿Los audios hacen parte del expediente?
Sí, su revelación contribuyó a fortalecer la denuncia inicial.
