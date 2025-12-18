Empresarios insisten en aumento del salario mínimo de 7,21% y advierten de riesgos inflacionarios

Los representantes de los generadores de empleo en Colombia, con asiento en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales remitieron al Ministerio del Trabajo sus consideraciones formales sobre la fijación del salario mínimo para 2026.
En la comunicación, dirigida al ministro Antonio Sanguino, los gremios agradecen la disposición de esa cartera para propiciar un diálogo “constructivo y eficaz”, así como el trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión en la organización del proceso y el suministro de información técnica.