Empresarios insisten en aumento del salario mínimo de 7,21% y advierten de riesgos inflacionarios

Los representantes de los generadores de empleo en Colombia, con asiento en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales remitieron al Ministerio del Trabajo sus consideraciones formales sobre la fijación del salario mínimo para 2026. En la comunicación, dirigida al ministro Antonio Sanguino, los gremios agradecen la disposición de esa cartera para propiciar un diálogo “constructivo y eficaz”, así como el trabajo de la Secretaría Técnica de la Comisión en la organización del proceso y el suministro de información técnica.

En desarrollo de las discusiones, las centrales de trabajadores y pensionados presentaron una propuesta unificada de incremento del salario mínimo, aspecto que el sector empleador valoró positivamente por facilitar el proceso de concertación. Por su parte, los representantes empresariales señalaron que su propuesta se construyó a partir de factores que afectan a la sociedad en su conjunto, entre ellos la inflación, el aumento de la informalidad laboral y la necesidad de garantizar un incremento real y sostenible del poder adquisitivo de los trabajadores en el largo plazo.

Inflación, informalidad y productividad: los argumentos clave

Según los gremios, el aumento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos 12 meses fue de 5,3%, lo que refleja un estancamiento en la tendencia de reducción de la inflación observada en años anteriores. Recordaron que Colombia pasó de una inflación de 13,2% en 2022 a 9,2% en 2023 y a 5,2% en 2024, tendencia que —afirman— se rompió durante 2025, afectando uno de los costos más regresivos para los hogares. A esto se suma el incremento de la informalidad laboral. Con base en los últimos datos disponibles de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, a octubre de 2025 el número de personas en empleos informales aumentó en 732.000, hasta llegar a 13,6 millones de trabajadores sin garantías de contratación formal ni protección frente a contingencias como enfermedades o accidentes.

Durante las sesiones de la Comisión, el Banco de la República también advirtió sobre los posibles efectos inflacionarios de un aumento considerado “irresponsable” del salario mínimo. Además, el Dane reportó que la productividad total de los factores (PTF) fue de 0,91% en 2025, indicador que los gremios incluyeron en su análisis. Con estos elementos, el sector empleador presentó una propuesta de incremento del salario mínimo del 7,21% para 2025. Este porcentaje resulta de sumar la inflación acumulada de los últimos 12 meses (5,3%), la productividad total de los factores (0,91%) y 100 puntos básicos adicionales, como un esfuerzo extra para mejorar el ingreso de quienes devengan el salario mínimo. De acuerdo con los gremios, esto implica un aumento de dos puntos porcentuales por encima de la inflación, equivalente a un 38% adicional frente al IPC anual. En contraste, advirtieron que incrementos equivalentes al 100% o 200% del IPC podrían jugar en contra del equilibrio macroeconómico y afectar negativamente el empleo formal.

Llamado a decisiones técnicas y sostenibles

Los firmantes reiteraron su defensa de la primacía de los criterios técnicos en la determinación del salario mínimo, al considerar que es la vía adecuada para evitar consecuencias negativas en el largo plazo, especialmente para los trabajadores que aspiran a mantenerse en la formalidad.

También alertaron sobre los riesgos de una inflación elevada, que golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables y encarece el crédito. En su concepto, un aumento excesivo del salario mínimo dificultaría la reducción de estos factores, considerados regresivos y contrarios a un resultado equitativo en materia económica. Finalmente, los gremios expresaron su actitud positiva y de buena fe para continuar el diálogo y alcanzar acuerdos que beneficien al país. Subrayaron la necesidad de tomar decisiones responsables que permitan generar bienestar sostenible para la sociedad colombiana. La carta fue suscrita por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).