Enorme laurel se desplomó y dejó sin energía a estos sectores de Medellín

Los trabajos para retirar un árbol que colapsó este viernes en el occidente de Medellín mantienen sin servicio de energía a varios sectores de los barrios Laureles y San Joaquín, mientras las cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) avanzan en las labores para superar la emergencia.

La empresa explicó que la caída del árbol afectó directamente la red de distribución eléctrica en inmediaciones del barrio San Joaquín, situación que obligó a suspender el suministro de manera preventiva en parte de ambos sectores mientras se ejecutan las maniobras necesarias para reparar los daños.

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De acuerdo con EPM, los operarios realizan actualmente la tala y remoción del árbol, una intervención que debe desarrollarse con extrema precaución debido al riesgo que representa para la infraestructura eléctrica y para el personal encargado de los trabajos.