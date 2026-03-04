Comienza el Masters 1000 de Indian Wells: Alcaraz es favorito pero Sinner y Djokovic quieren frenarlo

La temporada perfecta de Carlos Alcaraz tiene una nueva parada en Indian Wells (Estados Unidos), el primer Masters 1000 del año, donde Jannik Sinner y Novak Djokovic quieren bajarlo de la nube. El español se siente cómodo jugando este torneo, ostentando un récord de 20 victorias y solo tres derrotas desde el 2021, año de su primera participación allí. A partir de este miércoles, el número uno español pugnará por su tercer título en el desierto californiano, que aguardaba la llegada de un grupo de tenistas varados en Dubái por la guerra en Oriente Medio, entre ellos el ruso Daniil Medvédev. Con 12 victorias en igual número de partidos en 2026, Alcaraz fue consultado sobre el récord de 41 triunfos consecutivos que aún posee Novak Djokovic, racha que el serbio mantuvo desde el inicio de la temporada 2011 hasta su derrota ante Roger Federer en las semifinales de Roland Garros 2011. “Uno no se da cuenta de lo difícil que es hasta que intenta alcanzarlo”, comentó sonriendo el murciano, que con su triunfo en Doha superó a Rafael Nadal como el segundo tenista con más efectividad en finales ATP. Solo lo supera Thomas Muster. “Solo llevo 12, sé que todavía tendría que ganar cuatro o cinco de los torneos más grandes del mundo (...) Estoy muy orgulloso de mi inicio de temporada y espero que la racha continúe mientras siga jugando un buen tenis”, añadió. Mire también: Carlos Alcaraz, campeón en el ATP 500 de Doha, llegó a 26 títulos en su carrera

¿Reencuentro Alcaraz-Djokovic?

Alcaraz acude este año a Indian Wells, con la idea de prolongar la racha ganadora que lo acompaña en este inicio de 2026. En este impecable recorrido cosechó en enero su primer título del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera a los 22 años, más joven que nadie. A mediados de febrero ganó el ATP 500 de Doha y ahora aspira a reconquistar Indian Wells, donde reinó en 2023 y 2024, e igualar a los tricampeones Rafael Nadal, Jimmy Connors y Michael Chang. Para un deportista con la mentalidad de Alcaraz no solo basta con ser el jugador más joven en conseguir los cuatro Grand Slam (US Open, Australian Open, Roland Garros y Wimbledon), por eso apunta a superar los cinco títulos que acapararon Roger Federer y Novak Djokovic en Indian Wells, quien vuelve al circuito tras su derrota ante Alcaraz en la final de Australia. El sorteo les deparó un posible reencuentro en semifinales, en caso de que lleguen a ellas. Esta rivalidad entre el español y el serbio aumenta con el paso de los torneos, dejando un saldo de 5 victorias por bando. Alcaraz debutará frente al búlgaro Grigor Dimitrov o el francés Térence Atmane, mientras Nole puede medirse con otro galo, Giovanni Mpetshi Perricard, o con el polaco Kamil Majchrzak.

El italiano Jannik Sinner, tercera gran figura en liza, avista en su lado del cuadro peligros como el local Ben Shelton y el alemán Alexander Zverev. El año pasado, Sinner se ausentó del Valle de Coachella por la suspensión que recibió por el positivo por clostebol en este mismo torneo en 2024. “El zorro” italiano de 24 años y 1,91cm de estatura, se enfoca en recuperar el nivel mostrado en la primera mitad de 2025, cuando logró coronarse en Wimbledon. Su inicio de temporada no es el que se esperaba, así que este primer Masters 1000 del año es una oportunidad de recomponer el camino, sacando provecho de una de las superficies que mejor maneja, la pista dura.

Aunque no tiene opciones de desbancar a Alcaraz de la cima de la ATP, una primera victoria en Indian Wells sería una inyección de confianza muy necesaria para Sinner, tras los tropiezos inesperados ante Djokovic en Australia y Jakub Mensik en Doha. “Estoy intentando ser un poco más agresivo en algunos momentos desde la línea de fondo”, dijo el italiano. En el caso del británico Jack Draper, sus perspectivas de defender el título están seriamente limitadas por las lesiones que arrastra desde su retiro del Abierto de Estados Unidos en agosto.