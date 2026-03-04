Comienza el Masters 1000 de Indian Wells: Alcaraz es favorito pero Sinner y Djokovic quieren frenarlo

La temporada perfecta de Carlos Alcaraz tiene una nueva parada en Indian Wells (Estados Unidos), el primer Masters 1000 del año, donde Jannik Sinner y Novak Djokovic quieren bajarlo de la nube. El español se siente cómodo jugando este torneo, ostentando un récord de 20 victorias y solo tres derrotas desde el 2021, año de su primera participación allí.
A partir de este miércoles, el número uno español pugnará por su tercer título en el desierto californiano, que aguardaba la llegada de un grupo de tenistas varados en Dubái por la guerra en Oriente Medio, entre ellos el ruso Daniil Medvédev.
Con 12 victorias en igual número de partidos en 2026, Alcaraz fue consultado sobre el récord de 41 triunfos consecutivos que aún posee Novak Djokovic, racha que el serbio mantuvo desde el inicio de la temporada 2011 hasta su derrota ante Roger Federer en las semifinales de Roland Garros 2011.
“Uno no se da cuenta de lo difícil que es hasta que intenta alcanzarlo”, comentó sonriendo el murciano, que con su triunfo en Doha superó a Rafael Nadal como el segundo tenista con más efectividad en finales ATP. Solo lo supera Thomas Muster.
“Solo llevo 12, sé que todavía tendría que ganar cuatro o cinco de los torneos más grandes del mundo (...) Estoy muy orgulloso de mi inicio de temporada y espero que la racha continúe mientras siga jugando un buen tenis”, añadió.
