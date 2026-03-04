Cuba otra vez sin electricidad: apagón afecta La Habana y gran parte de la isla

El oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad este miércoles por una falla en la red nacional provocada por la desconexión “inesperada” de la principal termoeléctrica de la isla, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

La red eléctrica cubana sufre cortes de suministro regularmente debido al envejecimiento de la infraestructura o la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla de 9,6 millones de habitantes ha experimentado cinco cortes generalizados de suministro.

La caída del sistema, que esta vez afecta a dos tercios de la isla, se produjo por una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, 100 km al este de la capital, informó la compañía eléctrica.

Destacó que, a causa de la desconexión del sistema eléctrico nacional, también quedaron interrumpidas las señales de la radio y la televisión nacionales “por problemas técnicos”.

El Ministerio de Energía y Minas destacó en X que comenzó a activar “todos los protocolos” para el restablecimiento de la red eléctrica nacional. En febrero, toda la región oriental de la isla, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras debido a otra avería en la red.

La población también sufre cortes de electricidad diarios muy prolongados, que se han agravado desde que Washington impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla comunista.