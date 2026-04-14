SIC investiga alza de precios en telecomunicaciones y solicita información a operadores móviles

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició requerimientos de información a distintos agentes del sector de telecomunicaciones para analizar el comportamiento de los precios y verificar las condiciones de competencia en el mercado. La decisión se da tras el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que evidenció un aumento de 2,96% en el rubro de “Información y Comunicación” entre febrero y marzo de 2026. La entidad de vigilancia señaló que el dato del Dane, por su carácter agregado, no permite identificar con precisión las causas del incremento en un solo mes.

Sin embargo, señaló que el comportamiento puede estar influenciado por factores como ajustes tras periodos de precios a la baja, mayores costos operativos, necesidades de inversión —especialmente por el despliegue de tecnologías como 5G— y cambios regulatorios recientes.

Un operador dominante

De acuerdo con la SIC, el sector ha sido históricamente concentrado, con la presencia de un operador dominante que ha mantenido una participación significativa durante la última década. Un análisis citado del informe OECD Digital Connectivity Review of Colombia (marzo de 2026) señala que, aunque han ingresado nuevos actores, el mercado aún presenta altos niveles de concentración y una presión competitiva limitada por parte de otros operadores.

El documento también recomienda fortalecer la regulación para promover la competencia, mejorar el acceso a mercados mayoristas y aplicar un control más estricto en procesos de integración empresarial.

¿Qué papel juega la integración entre Tigo y Movistar?

En este contexto, la SIC recordó que autorizó la integración entre Colombia Móvil (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones (Movistar), con el objetivo de consolidar un operador más fuerte que pueda competir con el líder del mercado. La operación incluyó condiciones específicas para garantizar acceso equitativo a redes mayoristas, especialmente para WOM y los operadores móviles virtuales (OMV). Entre estas medidas se establecieron reducciones en tarifas de acceso y mecanismos para evitar prácticas discriminatorias. Le puede gustar: Artículos periodísticos no están sometidos a la Ley de Habeas Data: SIC La entidad también exige reportes periódicos para verificar el cumplimiento de estos compromisos, advirtiendo que su incumplimiento constituye una infracción al régimen de libre competencia.

Cambios regulatorios