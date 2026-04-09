Ofensiva de la SIC tras regreso de Cielo Rusinque: cuatro empresas están bajo la lupa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) apretó el acelerador en sus labores de vigilancia y control esta semana, coincidiendo con el regreso de Cielo Rusinque a la cabeza de la entidad, un movimiento que no ha estado exento de controversia jurídica y política.
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El retorno de la funcionaria se dio apenas semanas después de que el Consejo de Estado anulara su primer nombramiento por no cumplir con los requisitos de experiencia y formación académica exigidos para el cargo. Sin embargo, en una maniobra administrativa, el Gobierno Nacional modificó los requisitos mínimos para los superintendentes a través de un decreto, permitiendo que Rusinque volviera a liderar la SIC.
Tras su posesión, la entidad desplegó una ofensiva administrativa que tocó fibras sensibles en sectores clave como las telecomunicaciones, el comercio minorista y las plataformas digitales. Esta semana, Movistar, Rappi y D1 han recibido sanciones o pliegos de cargos que suman miles de millones de pesos.
La dinámica sugiere que la hoja de ruta de la “nueva” administración será el uso riguroso de la facultad sancionatoria para dar golpes de opinión y corregir prácticas que, a juicio de la superintendente, vulneran a los consumidores.