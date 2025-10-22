Sindicato de Ecopetrol saldrá a protestar contra el Gobierno si Petro insiste con venta de Permian

La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato petrolero de Colombia, emitió una advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro ante la posible venta de la participación de Ecopetrol en la Cuenca del Pérmico (Permian), en Estados Unidos

El sindicato advirtió que, de confirmarse la venta, convocará movilizaciones e incluso un eventual paro nacional, con el fin de frenar lo que calificó como una amenaza directa contra la empresa más importante del país.

Puede leer: Choque de versiones: Petro llama mal negocio al Permian, en EE. UU., pero Ecopetrol lo defiende como su activo más rentable

“Vender el Permian, como lo pretende Gustavo Petro, es un error que pone en serios riesgos las finanzas de Ecopetrol”, indicó César Loza, presidente de la USO.

Entre las razones principales, Loza argumentó que este es el campo donde producir sale más barato. “El costo de levantamiento de barril están entre 5 y 6 dólares por barril, mientras que en Colombia oscilan entre 12 y 14 dólares”, dijo.

Agregó que el Permian ya aporta el 15% de la producción total de Ecopetrol y, además representa alrededor del 10% de sus reservas probadas, equivalentes a 190 millones de barriles.

Entérese: Ecopetrol sufre su peor caída en reputación empresarial, cae al puesto 17 en Merco 2025

“Desde la USO hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Junta Directiva de Ecopetrol para que reconsideren esta decisión. Si persisten en la intención de vender el negocio más rentable que tiene Ecopetrol, al sindicato no le quedará camino diferente a la movilización nacional con impacto en la producción de hidrocarburos en el país”, sostuvo Loza.