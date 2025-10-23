Corte IDH reconoce el cuidado como derecho humano autónomo en decisión histórica

El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una decisión histórica: reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo. Esto significa que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse a sí mismas, y que los Estados deben garantizar las condiciones para ejercerlo en igualdad de oportunidades.
