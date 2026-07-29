Así nació Abby Care, startup que le paga a personas por cuidar a familiares en casa gracias a la inteligencia artificial

La experiencia de crecer en un hogar de bajos ingresos y tener que lidiar desde niña con el complejo sistema de salud estadounidense terminó convirtiéndose en una empresa valorada en US$225 millones. Esa es la historia de Havi Nguyen, una emprendedora de 26 años que fundó Abby Care, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para capacitar y administrar a familiares que cuidan a personas con enfermedades o discapacidades, permitiéndoles recibir un salario por esa labor. La compañía, con sede en San Francisco, ya opera en ocho estados de Estados Unidos, factura alrededor de US$15 millones al año y ha captado US$45 millones de inversionistas de primer nivel como Sequoia Capital, Thrive Capital y Khosla Ventures. Le puede interesar: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, vaticina que para el 2036 “el dinero no importará”; este es su argumento

Un problema millonario: millones cuidan a sus familiares sin recibir un salario

El modelo de Abby Care nace para resolver una necesidad creciente en Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la organización AARP, durante 2024 cerca de 59 millones de estadounidenses dedicaron alrededor de 50.000 millones de horas al cuidado de familiares adultos sin recibir remuneración. Si ese trabajo hubiera sido pagado a una tarifa promedio de US$20,41 por hora, habría representado aproximadamente US$1 billón en salarios. Además del tiempo invertido, diversos estudios estiman que quienes abandonan o reducen su actividad laboral para cuidar a un familiar pueden perder entre US$80.000 y US$100.000 anuales por menores ingresos, oportunidades laborales y afectaciones en su calidad de vida.

Así funciona Abby Care

El modelo de negocio consiste en aprovechar programas de Medicaid que permiten que algunos familiares se conviertan oficialmente en cuidadores de pacientes que requieren atención permanente, como personas con autismo, parálisis cerebral o adultos mayores con condiciones especiales.

Los cuidadores pasan a ser empleados de Abby Care y reciben un salario financiado mediante los recursos de Medicaid. Antes de comenzar, deben completar un proceso de formación que incluye cursos virtuales para obtener la certificación estatal, dos jornadas de entrenamiento presencial, capacitación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich y hasta acompañamiento permanente de enfermeras de la compañía. Lea más: Riwi, la startup paisa que consigue empleo en tecnología para 7 de cada 10 jóvenes sin experiencia

Posteriormente utilizan una aplicación que centraliza registros médicos, hojas de tiempo y consultas a un asistente basado en inteligencia artificial que apoya la atención de los pacientes. En estados como Colorado, los cuidadores pueden recibir al menos US$20 por hora, dependiendo de la regulación local.

Una idea nacida de la experiencia personal

Nguyen creció en Baytown, Texas, hija de inmigrantes vietnamitas que administraban un pequeño salón de uñas. Debido a los bajos ingresos familiares, la familia calificaba para Medicaid, situación que llevó a Havi, desde muy pequeña, a encargarse de trámites como renovar beneficios, diligenciar formularios y coordinar citas médicas para sus hermanas. Esa experiencia le permitió conocer de primera mano las dificultades del sistema de salud estadounidense. Más adelante estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Columbia, realizó prácticas profesionales en Google y Facebook y posteriormente trabajó en una startup enfocada en terapias para niños con autismo.} Fue allí donde identificó las enormes dificultades para conseguir atención domiciliaria especializada, lo que terminó convirtiéndose en la base de Abby Care. Cuando la empresa comenzó operaciones, solo tres estados permitían ampliamente este tipo de programas de cuidado familiar remunerado. Nguyen decidió iniciar en Colorado y demostrar que el modelo funcionaba. Tras la pandemia de covid-19, numerosos estados fortalecieron las políticas de atención médica en casa, acelerando la expansión del modelo. Actualmente, 37 estados cuentan con programas que permiten algún tipo de remuneración para cuidadores familiares, aunque Abby Care todavía presta servicios únicamente en ocho de ellos. Conozca también: Ocde alerta que el desempleo aumenta entre jóvenes con educación universitaria

Los riesgos del negocio

Pese a su rápido crecimiento, el modelo enfrenta importantes desafíos. Su dependencia de Medicaid hace que cualquier modificación en las políticas públicas pueda afectar directamente sus ingresos. Las recientes reformas impulsadas por el Gobierno estadounidense incluyen restricciones presupuestales y nuevos requisitos para acceder a Medicaid, lo que ha llevado a algunos estados a plantear reducciones en los pagos destinados a cuidadores familiares. Otro riesgo permanente es el fraude dentro del sistema de atención domiciliaria, un problema que ha generado múltiples investigaciones por el cobro de horas de trabajo inexistentes. Para enfrentar este desafío, Abby Care utiliza inteligencia artificial y registros digitales que permiten monitorear las actividades de los cuidadores y reducir irregularidades.

Una solución que ya cambia vidas

Uno de los casos que refleja el impacto del modelo es el de Jesse Vega y Deaunda Lira, una pareja de Colorado. Jesse padece epilepsia severa desde hace más de dos décadas, condición que lo obligó a abandonar su empleo. Su esposa también renunció a su trabajo para convertirse en su cuidadora de tiempo completo. Gracias a Abby Care, Deaunda pudo certificarse como cuidadora y comenzar a recibir un ingreso por una labor que ya realizaba diariamente, mejorando la estabilidad económica del hogar mientras continúa atendiendo a su esposo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La historia resume el objetivo de la empresa: transformar el cuidado familiar, tradicionalmente invisible y no remunerado, en una actividad reconocida, profesionalizada y apoyada por herramientas de inteligencia artificial. Bloque de preguntas y respuestas: