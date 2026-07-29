Así nació Abby Care, startup que le paga a personas por cuidar a familiares en casa gracias a la inteligencia artificial

La experiencia de crecer en un hogar de bajos ingresos y tener que lidiar desde niña con el complejo sistema de salud estadounidense terminó convirtiéndose en una empresa valorada en US$225 millones.
Esa es la historia de Havi Nguyen, una emprendedora de 26 años que fundó Abby Care, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para capacitar y administrar a familiares que cuidan a personas con enfermedades o discapacidades, permitiéndoles recibir un salario por esa labor.
La compañía, con sede en San Francisco, ya opera en ocho estados de Estados Unidos, factura alrededor de US$15 millones al año y ha captado US$45 millones de inversionistas de primer nivel como Sequoia Capital, Thrive Capital y Khosla Ventures.
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