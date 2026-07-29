Neymar confirmó su adiós de la selección brasileña de fútbol: “Fui feliz”

Luego de la victoria del Santos con Neymar en cancha en el segundo tiempo, 4-2 al club venezolano UCV y confirmar su clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana 2026, el astro brasileño confirmó su adiós de la selección.

Tras el partido, en la transmisión oficial, Neymar manifestó que “mi etapa con la selección nacional ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché y me esforcé por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo”, comentó el 10 de Santos.

Neymar ya había reaparecido en competencia en Brasil, el sábado anterior, y marcó dos goles, pero su equipo empató 2-2 con el colista Chapecoense y solo un punto lo separa de la zona de descenso.