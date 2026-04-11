Artículos periodísticos no están sometidos a la Ley de Habeas Data: SIC

Las publicaciones periodísticas están cubiertas por la libertad de prensa y, por ende, no están sometidas a la Ley de Habeas Data; es decir, ninguna persona puede solicitar a un medio de comunicación que retire su nombre o información suya de una publicación porque no tiene su autorización para revelar sus datos.
Así lo dejó en claro la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al responder a una solicitud de una persona señalada de acoso sexual que buscaba que sus datos personales fueran retirados de una publicación del medio digital Infobae.