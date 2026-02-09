Tras pedido de Petro, Superservicios abre investigación a hidroeléctricas por manejo de embalses

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que inició indagaciones preliminares para revisar la gestión de los embalses por parte de las generadores de energía generada por hidroeléctricas. El objetivo es evaluar el comportamiento operativo y comercial de los embalses, incluyendo los precios de oferta presentados al Mercado de Energía Mayorista, los volúmenes de almacenamiento útiles y totales, así como la relación de esta información con las condiciones reales del sistema eléctrico colombiano. Puede leer: Hidroeléctrica Urrá apaga turbinas para frenar inundaciones: caudal del río Sinú se multiplicó por cinco La investigación se produce después del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien pidió la renuncia del gerente de la Hidroeléctrica Urrá y cuestionó la operación del embalse, que registra niveles elevados y aumentó las descargas al río Sinú ante el incremento del caudal y las emergencias en Córdoba.

Uso eficiente del agua en los embalses

La autoridad también está revisando si los generadores han cumplido con el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia, que establece las normas y procedimientos técnicos para garantizar una operación segura, confiable y eficiente de la energía eléctrica. Esto incluye el seguimiento a la aplicación de curvas guía máximas y mínimas de operación, límites de descarga y restricciones técnicas específicas de cada infraestructura de generación. Entérese: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia? “Estas variables resultan fundamentales para garantizar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico, especialmente en escenarios de variabilidad climática”, indicó la Superintendencia.

Evaluación de planes de gestión de riesgos