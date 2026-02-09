¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias

Cómo operan los embalses hidroeléctricos en Colombia: reglas claras y vigilancia estatal

Ante el cruce de versiones, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, gremio que agrupa a los generadores de energía, abrió un hilo explicativo con “precisiones técnicas y verificables”. La dirigente gremial mencionó que el punto de partida es que los embalses destinados a generación no operan de forma arbitraria ni “botan agua gratuitamente”. Cumplen tres funciones esenciales, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación. Cada embalse funciona de manera autónoma, según sus condiciones hidrológicas, ambientales y de seguridad. Gutiérrez aclaró que todos están sujetos a reglas oficiales, con planeación anticipada basada en pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda de energía. “No hay improvisación: la operación se programa con anticipación y se supervisa permanentemente”. Lea aquí: “No queremos que pase lo mismo que en La Mojana”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, sobre la emergencia invernal

Vertimientos y seguridad: por qué descargar agua no es un capricho ni un negocio

Acolgen insiste en un punto que suele perderse en el debate público: verter agua implica dejar de generar energía y, por tanto, perder ingresos. “No existe incentivo económico para hacerlo. Los vertimientos no son decisiones discrecionales, sino obligaciones técnicas”. Cuando un embalse alcanza su nivel máximo, según Gutiérrez, las descargas controladas son obligatorias por razones de seguridad. “No realizarlas pondría en riesgo la infraestructura y, sobre todo, la vida y los bienes de las comunidades aguas abajo”. Por eso, la operación responsable de los embalses es, ante todo, gestión del riesgo. “La evidencia es consistente, una adecuada operación puede reducir la frecuencia de inundaciones en alrededor de 8% y la severidad de las crecientes hasta en 38%”, detalló la presidenta de Acolgen.

En Colombia hay ejemplos concretos. En la cuenca del río Sinú, el embalse de Urrá ha controlado más del 96% de las crecientes en los últimos 25 años, reduciendo el riesgo para la región, dijo Gutiérrez en su hilo de X. A escala global, una investigación publicada en Nature Communications estima que la regulación de caudales por represas reduce entre 12% y 20% la población expuesta a inundaciones frente a escenarios sin control hidráulico hacia finales de este siglo.

