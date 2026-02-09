¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias

Las inundaciones que hoy golpean a Sucre, Bolívar, Chocó y Córdoba, además de subregiones como Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia, reactivaron un debate sensible: el papel de los embalses en plena temporada de lluvias.
En redes sociales, el presidente Gustavo Petro atribuyó parte de los daños a la operación de grandes hidroeléctricas, en particular Urrá, en Córdoba, e Hidroituango, en Antioquia.
Según el mandatario, las represas estaban “súper llenas” y, pese a una supuesta escasez de gas, estarían “botando agua gratuitamente de manera exageradamente dañina”.
Incluso pidió a las superintendencias investigar y acusó, sin presentar pruebas, al gerente de Urrá de mantener niveles por encima de lo permitido durante dos meses.
Estas afirmaciones se dieron días después de una visita técnica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su director, Carlos Carrillo, aseguró que había “pleno control” en el embalse.
“Hasta ayer (4 de febrero), tres de las cuatro turbinas estaban generando electricidad y hay un control pleno de la presa; sin embargo, vamos a inspeccionarlos para garantizar que los planes de emergencia se estén dando”, dijo.
Fue enfático: “No existe riesgo en la presa. Eso quiero que quede muy claro”. Carrillo añadió que la central estaba controlada y que la generación se detuvo el día anterior.
Desde el 2 de febrero, la propia empresa Urrá había informado un aumento de descargas hacia el río Sinú para enfrentar caudales entrantes que superarían los 2.000 metros cúbicos por segundo.
