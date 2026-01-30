“Están actuando desde las cavernas económicas”: Petro arremetió contra el Banrep por alza de 100 puntos a tasas

La decisión del Banco de la República de subir en 100 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria, hasta 10,25%, desató una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, quien cuestionó duramente a la Junta Directiva del banco y aseguró que la medida pone en riesgo el crecimiento económico y el bienestar de la población. El mandatario nacional calificó el aumento como una “estocada suicida contra la economía” y afirmó que la mayoría de la Junta actúa desde “cavernas económicas”, con decisiones que según dijo “buscan frenar la actividad productiva y la inversión”. A su juicio, el ajuste monetario no responde a la realidad económica del país ni a los resultados recientes del mercado laboral.

El argumento del Banco de la República

La decisión del Emisor se tomó en su primera reunión de 2026 y sorprendió a los mercados, que esperaban un incremento de solo 50 puntos básicos. El Banco de la República explicó que el ajuste respondió a la persistencia de las presiones inflacionarias, el deterioro de las expectativas y un entorno macroeconómico más complejo, marcado por el aumento de los desbalances externos. La Junta Directiva reconoció que la inflación sigue en niveles elevados y enfrenta dificultades para converger de forma sostenida hacia la meta. Por ello, el equipo técnico revisó al alza su proyección de inflación para el cierre de 2026, que pasó de 4,1% a 6,3% anual.

“Se encarece el crédito y se frena la economía”

Uno de los efectos inmediatos del alza en la tasa de interés será el encarecimiento del crédito. Al ser la tasa de referencia para todo el sistema financiero, su aumento se traduce en mayores costos para los bancos, que terminan trasladándose a los créditos de consumo, comerciales e hipotecarios. Henry Amorocho, consultor y docente en Hacienda Pública y Control Fiscal, explicó que este mecanismo busca moderar el consumo cuando la economía muestra señales de recalentamiento, reduciendo la presión sobre la demanda y evitando mayores alzas de precios. Sin embargo, también implica una menor disposición a endeudarse por parte de hogares y empresas. Petro, por el contrario, sostuvo que la inflación en Colombia ha venido bajando principalmente por la reducción en los precios de los alimentos, y no por restricciones monetarias. "La masa monetaria en Colombia es ínfima", afirmó, al tiempo que aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para disminuir el costo de la canasta básica.

