¿La IA se meterá al negocio de la avicultura? Fenevi revela lo que viene para pollos y huevos

Más de 4.000 asistentes, 50 conferencistas y 230 patrocinadores y expositores participaron del 1 al 3 de septiembre de 2026 en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali, durante el XXII Congreso Fenavi, que reunió al sector avícola para abordar los desafíos de la industria colombiana y las perspectivas de cara a 2030.
Durante el encuentro, EL COLOMBIANO estuvo presente para conocer de primera mano las discusiones sobre el futuro de la industria. Uno de los espacios abordados fue la conferencia “Tecnología como herramienta de competitividad en un mundo cambiante: casos proactivos de innovación”, donde se analizó el papel de la inteligencia artificial, los datos, la conectividad, el talento y la capacidad de respuesta ante las crisis en las estrategias empresariales del sector.