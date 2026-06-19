Temu y Shein no están pagando IVA en Colombia, ¿por qué?

Con declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el equipo azul y naranja del Madison Square Garden, los Knicks, celebraron por las calles de la Gran Manzana el título de la NBA obtenido el pasado sábado 13 de junio
La ciudad de Nueva York rindió homenaje este jueves a los Knicks, su equipo de baloncesto que se coronó campeón de la NBA el fin de semana, con un desfile fuertemente custodiado por las calles de Manhattan y la simbólica entrega de las llaves de la ciudad.
La franquicia conquistó