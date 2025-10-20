¿Qué implicaría para Colombia suspender el TLC con EE. UU.? Graves consecuencias para exportaciones, inversión y empleos

El presidente Gustavo Petro encendió este lunes 20 de octubre una tormenta diplomática y económica al declarar que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está “suspendido de facto”, tras la decisión de Washington de imponer aranceles del 10% a las exportaciones colombianas.
“El TLC está suspendido por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles del 10%, ya se violó el tratado. Se rompieron las preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de Estados Unidos”, afirmó Petro durante un acto público en Bogotá.
El mandatario anunció que convocó un Consejo de Ministros para la noche de este lunes, en el que se definirá la postura oficial del Gobierno colombiano ante lo que calificó como “una nueva crisis con Washington”.
