Tras lanzamiento al mercado colombiano, Tesla subió precio a uno de sus modelos; esto pagarán ahora

Tras la apertura oficial de las tiendas de Tesla en Colombia el pasado jueves 20 de noviembre, un movimiento que marcó la entrada formal de la marca al país con los Model Y y Model 3 como protagonistas, este domingo 23 de noviembre se conoció un ajuste en los precios de lanzamiento. El Model 3, que inicialmente se ofrecía desde $109 millones, ahora supera los $114 millones, un incremento cercano a $5 millones.

El ajuste, según fuentes del sector, corresponde a una actualización interna de la marca estadounidense para equiparar los precios locales con su estrategia global. Karen Scarpetta, country manager de Tesla en Colombia, explicó en conversación con Bloomberg Línea que los primeros modelos disponibles desde el 21 de noviembre serán los tres Model 3. “Estamos lanzando nuestros tres Model 3, que es la versión un poco más sedán, la versión automóvil de Tesla”, señaló.

En contexto: Estos son los primeros detalles confirmados de la llegada de Tesla a Colombia

Entre las características destacadas de este modelo se encuentran las opciones de tracción trasera y tracción integral, además de una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas tres segundos, lo que lo ubica en la gama alta del segmento eléctrico.