Tras lanzamiento al mercado colombiano, Tesla subió precio a uno de sus modelos; esto pagarán ahora

Tras su debut oficial en el país, Tesla actualizó los precios de sus vehículos, con incrementos cercanos a $5 millones.

    El ajuste de precios se conoció el 23 de noviembre, apenas días después de la apertura de las primeras tiendas de Tesla en Colombia. FOTO: TESLA COLOMBIA
Johan García Blandón
24 de noviembre de 2025
bookmark

Tras la apertura oficial de las tiendas de Tesla en Colombia el pasado jueves 20 de noviembre, un movimiento que marcó la entrada formal de la marca al país con los Model Y y Model 3 como protagonistas, este domingo 23 de noviembre se conoció un ajuste en los precios de lanzamiento. El Model 3, que inicialmente se ofrecía desde $109 millones, ahora supera los $114 millones, un incremento cercano a $5 millones.

El ajuste, según fuentes del sector, corresponde a una actualización interna de la marca estadounidense para equiparar los precios locales con su estrategia global. Karen Scarpetta, country manager de Tesla en Colombia, explicó en conversación con Bloomberg Línea que los primeros modelos disponibles desde el 21 de noviembre serán los tres Model 3. “Estamos lanzando nuestros tres Model 3, que es la versión un poco más sedán, la versión automóvil de Tesla”, señaló.

En contexto: Estos son los primeros detalles confirmados de la llegada de Tesla a Colombia

Entre las características destacadas de este modelo se encuentran las opciones de tracción trasera y tracción integral, además de una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas tres segundos, lo que lo ubica en la gama alta del segmento eléctrico.

Un mercado eléctrico en pleno ascenso

El lanzamiento de Tesla llega en un momento en el que la movilidad eléctrica vive su mejor año en Colombia. En octubre, las ventas de carros eléctricos aumentaron 93,7% frente al mismo mes del año pasado, alcanzando las 2.090 unidades registradas. Con esto, el segmento llegó al 8,3% del total de matrículas, la cifra mensual más alta desde que hay registro, según Fenalco y la Andi.

Entre enero y octubre de este año se matricularon 14.456 vehículos eléctricos, un crecimiento del 155,4% frente al mismo periodo de 2023. El mercado mantiene un claro liderazgo asiático: BYD encabezó el ranking mensual con 1.085 unidades, seguida por Chery (176) y Chevrolet (111).

Lea más: Gobierno propone arancel de 40% para carros a gasolina y diésel importados en Colombia, ¿subirá el precio?

Especificaciones del Tesla Model 3 y Model Y

El Tesla Model 3 ofrece una autonomía de 520 kilómetros bajo el ciclo WLTP, alcanza una velocidad máxima de 201 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos. En cuanto a sus precios actualizados, la versión con tracción trasera se ubica en $114.990.000, la variante de mayor alcance con tracción en las cuatro ruedas cuesta $139.990.000 y la versión de alto desempeño, también con tracción integral, tiene un precio de $164.990.000.

Por su parte, el Tesla Model Y cuenta con una autonomía de 466 kilómetros, una velocidad máxima de 201 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos. Sus precios actuales son los siguientes: la versión con tracción trasera tiene un valor de $119.990.000, mientras que la opción de largo alcance con tracción en las cuatro ruedas llega a $144.990.000.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Tesla cambió los precios del Model 3 en Colombia?
La marca realizó una actualización interna para ajustar los valores locales a su estrategia global. El incremento, cercano a $5 millones, aplica a las tres versiones disponibles del Model 3.
¿Tesla tendrá entregas inmediatas en Colombia?
Los precios van desde $114.990.000 (Model 3 base) hasta $164.990.000 (Model 3 Performance). El Model Y inicia en $119.990.000 y puede llegar a $144.990.000.
Según la country manager, las primeras unidades disponibles corresponden a los tres Model 3 desde el 21 de noviembre. El Model Y también está habilitado para reservas y entregas programadas.
Utilidad para la vida