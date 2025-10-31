Tesla retira 6.197 Cybertrucks del mercado y se desploma 4,6% en Wall Street

Tesla Anunció este jueves el retiro del mercado de 6.197 unidades de su camioneta eléctrica Cybertruck por un fallo en un accesorio de barra de luces todoterreno que puede desprenderse, lo que representa un riesgo potencial de accidente. La medida fue comunicada a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos, marcando el décimo aviso de seguridad emitido para el modelo desde su lanzamiento hace casi dos años.
Según el documento presentado ante la NHTSA, la retirada afecta a los vehículos Fabricado entre el 13 de noviembre de 2023 y el 5 de noviembre de 2024. Tesla explicó que la barra de luces podría haberse instalado con un adhesivo incorrecto, lo que permitiría que se despegue del parabrisas.