Ecopetrol y Petrobras anuncian la comercialización conjunta del gas natural de Sirius, que será 40% más barato

Ecopetrol y Petrobras anunciaron la formalización del esquema de comercialización conjunta para la venta temprana de la producción de gas del campo Sirius, que forma parte del Contrato GUA-OFF-0, ubicado costa afuera en el Caribe colombiano.

Este mecanismo tiene como objetivo asegurar una asignación eficiente, pública y objetiva del gas natural proveniente de Sirius, contribuyendo a fortalecer la transparencia y la competitividad del mercado energético nacional.

El acuerdo entre las dos compañías contempla, en la primera fase, la comercialización de hasta 249 millones de pies cúbicos por día (MPCD), durante un plazo máximo de seis años, bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, conforme a la regulación vigente.

Ecopetrol y Petrobras estiman que el proceso de comercialización conjunta concluirá con la firma de los contratos de venta de gas antes del 12 de diciembre de 2025. Toda la información relacionada con las bases del proceso y el mecanismo de asignación está disponible en los portales web de ambas empresas.