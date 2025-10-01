D1 alcanza 26.000 empleos formales en Colombia y proyecta 30.000 para 2026

La cadena de tiendas D1 anunció que ya cuenta con 26.000 empleos formales en Colombia, ubicándose entre las principales marcas empleadoras del país. La compañía destacó que su meta es superar los 30.000 trabajadores para 2026, con un crecimiento sostenido en distintas regiones.

Según la empresa, en lo corrido de 2025 ha sumado más de 1.800 nuevos empleos, espera cerrar el año con al menos 1.000 adicionales y generar más de 3.000 nuevos puestos durante 2026. Bogotá, Antioquia, Pacífico, Atlántico, Risaralda y Cundinamarca están entre las zonas con mayor expansión.

Actualmente, las regiones con más empleados son: Antioquia (5.516), Cundinamarca y Boyacá (4.855), Bogotá (2.935) y Valle del Cauca (2.300), lo que refleja el impacto nacional de la cadena en el mercado laboral.

