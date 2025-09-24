Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia; roles solicitados

El mercado laboral en Colombia continúa dinamizándose y las empresas de diferentes sectores están demandando talento a gran escala. Según el Dane, la tasa de desocupación para julio de 2025 fue de 8,8 % una cifra que aunque todavía es un reto, es un poco mejor que en periodos anteriores.
En este contexto, empresas como Bodytech, Goyurt, Studio F, Tiendas Ara y ManpowerGroup son de las que más están generando empleo, junto con otras organizaciones que han intensificado sus procesos de selección para responder a las necesidades del mercado.
