Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia; roles solicitados

Sectores con más demanda de empleo Según Magneto Empleos

Los colombianos encuentran en plataformas como Magneto Empleos la posibilidad de postularse a miles de vacantes. FOTO: GETTY

Los sectores con más vacantes abiertas en el país son: Ventas: uno de los campos con más ofertas laborales, que incluye asesores comerciales, representantes de ventas y coordinadores. Servicio al cliente y afines: con posiciones para call centers, telemercadeo, BPO y atención presencial. Administración y oficina: donde se buscan auxiliares administrativos, asistentes contables y personal de apoyo en gestión documental. Bodega, logística y transporte: que concentra una fuerte demanda de operarios, conductores, auxiliares de bodega y coordinadores logísticos. Este comportamiento responde a las dinámicas de consumo, el crecimiento del comercio minorista y la necesidad de fortalecer áreas operativas y de servicio en las organizaciones. Lea más: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

Empresas que concentran la contratación

Ofertas laborales más destacadas

Auxiliar Logístico y de Entrega

Responsabilidades: - Programar dirigir y controlar las actividades de recepción expedición y despacho de mercancías. - Verificar la distribución de bienes y materiales y evaluar las necesidades para solicitar reposiciones. - Inspeccionar y formalizar la llegada de insumos y mercancías contra facturas. - Organizar ubicar e inventariar las existencias y mantener registros. - Recibir almacenar y expedir herramientas piezas de repuesto y equipos. - Manipular y clasificar materiales embalando y marcando según normativa. - Apilar la mercancía en las bodegas de acuerdo a instrucciones. - Mantener el área de bodegaje en buenas condiciones. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Conocimientos en servicios de oficina y administrativos. - Experiencia en servicios de transporte. - Capacidad para trabajar en equipo. - Atención al detalle y habilidades organizativas. Aplique aquí.

Electricista con tarjeta conté - Bogotá

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + alimentación + recargos. Responsabilidades: - Realizar instalaciones eléctricas seguras y eficientes. - Diagnosticar y reparar fallas eléctricas. - Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica. - Mantener y actualizar registros de mantenimiento. - Colaborar con el equipo para mejorar procesos eléctricos. Requerimientos: - Técnico Electricista con tarjeta CONTEC vigente. - Mínimo seis meses de experiencia como electricista técnico. - Conocimiento en normas de seguridad eléctrica. - Disponibilidad para trabajar en el norte de Bogotá. - Excelentes habilidades de resolución de problemas. Postúlese en este enlace.

Auxiliar de Cocina - Barbosa, Bello y Copacabana

Requisitos: - Experiencia mínima de 6 meses en labores de cocina. - Conocimientos en manipulación de alimentos y seguridad alimentaria. - Habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva. Responsabilidades: - Apoyo en labores básicas de cocina. - Lavado de loza y utensilios. - Preparación de tareas sencillas como picar, emplatado, jugos y ensaladas. - Aseo y organización en cocina. Envíe la hoja de vida.

Profesional de Gestión de Procesos - Bucaramanga

Salario a convenir. Responsabilidades: - Ejecutar las acciones definidas en el modelo de gestión operacional, en alineación con la estrategia y modelo de prestación del servicio establecidos por la Dirección y la Gerencia. - Garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad, eficiencia y costo. - Asegurar la entrega de la promesa de valor hacia los clientes de los negocios asignados. - Coordinar y supervisar equipos en terreno. - Administrar contratos asociados a la operación. Requisitos: - Experiencia mínima de 3 años en roles de coordinación de equipos en terreno y administración de contratos. - Formación profesional en Administración, Ingeniería Industrial o de Procesos. - Deseable, tener especialización en Gerencia de Operaciones o Producción. Conozca más detalles acá.

Recepcionista Bilingüe para Aeropuerto - Cartagena

Salario: $ 2.104.000 a $ 2.400.000. Responsabilidades: - Atender y orientar a los pasajeros en el aeropuerto. - Gestionar el ingreso de pasajeros a la sala. - Manejar información sensitiva con precisión y confidencialidad. - Brindar asistencia en procedimientos aeroportuarios. - Mantener una comunicación clara y efectiva con el equipo y los pasajeros. Requerimientos: - Experiencia mínima de dos años en cargos de recepción o atención al cliente. - Nivel de inglés 2 certificado. - Habilidad demostrable en comunicación verbal y escrita. - Atención al detalle y habilidad para manejar múltiples tareas. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. Postúlese ahora mismo.

