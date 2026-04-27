Millicom, matriz de Tigo, se queda con el 100% de Movistar: detalles de la compra a la Nación

Millicom, matriz de Tigo, anunció la adquisición del 32,5% restante de participación accionaria en Coltel (Movistar), que estaba en manos de la Nación.
Esto se produce tras la conclusión de la subasta pública, realizada en febrero, en la cual Millicom presentó la propuesta vencedora para comprar la totalidad de las acciones restantes. Con esta operación, la multinacional refuerza su presencia en el mercado colombiano de telecomunicaciones mediante su operación bajo la marca Tigo.
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La transacción contempló la venta de 1.108.266.271 acciones ordinarias que estaban en poder del Estado, con un precio base de $772,38 por título.