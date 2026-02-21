Colombia concentraría el mayor mercado de telecomunicación en Latinoamérica y la OCDE

La fusión de Tigo y Movistar reconfigura de manera profunda el mercado de las telecomunicaciones en Colombia.
Entre Claro y la nueva entidad concentran cerca del 90% del mercado, un escenario que despierta temores de duopolio y menor competencia. De hecho, el país pasaría a tener uno de los mayores niveles de concentración en telecomunicaciones de América Latina y de la OCDE.
La operación recibió en noviembre pasado el aval condicionado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida por Cielo Rusinque, bajo la promesa de equilibrar una cancha donde Claro dicta las reglas, pues tiene el 45% de todos los ingresos del mercado.