Tras la aprobación de la fusión Tigo-Movistar, ¿qué cambios traerá en las tarifas?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la integración entre Tigo y Movistar, una decisión que marca un hito para el mercado de las telecomunicaciones en Colombia.
Con esta medida, más del 90% de los usuarios quedarán atendidos por Claro y por el nuevo operador resultante de la fusión; mientras Wom seguirá con apenas alrededor del 10%.
En contexto: SIC avala integración Movistar–Tigo: controlarán cerca del 40% del mercado de telefonía e internet móvil en Colombia
La integración impactará en 19 mercados, incluyendo servicios móviles (telefonía celular e internet móvil), servicios fijos (telefonía, internet y televisión residencial) y acceso mayorista a redes e infraestructura.