Estos son los superricos de Estados Unidos que más donaron en 2025: Musk no aparece

MacKenzie Scott se convirtió en la filántropa más generosa del mundo en 2025 al destinar un total de 7.200 millones de dólares a 186 organizaciones. Esta cifra representa la mayor donación en un solo año desde que Forbes comenzó a registrar a los principales donantes en 2012. Entre esos aportes, Scott destinó al menos 760 millones de dólares a 18 universidades históricamente negras, siguiendo el estilo discreto que la ha caracterizado desde su divorcio de Jeff Bezos en 2019: sin publicidad y con muy pocas condiciones. Puede leer: Conozca los hábitos saludables de los magnates para mantener la paz mental en momentos de presión “Fondos sin restricciones de esta magnitud son extraordinarios”, señaló a Forbes un portavoz de la Universidad Howard, que recibió 80 millones de dólares. La universidad se enteró de la subvención únicamente cuando alguien del equipo de Scott, Yield Giving, envió un correo electrónico notificando el aporte.

Los filántropos más generosos de Estados Unidos

Scott lidera el grupo de multimillonarios de Forbes que destacan por donar un porcentaje significativo de su fortuna a organizaciones sin fines de lucro. Junto a ella, solo Warren Buffett, Bill Gates y Melinda French Gates han aportado más dinero en términos absolutos, aunque durante periodos mucho más prolongados. Scott, que ha vendido más del 75 % de las acciones de Amazon que recibió de Bezos, ha donado 26.400 millones de dólares a más de 2.500 organizaciones en menos de siete años. Entérese: Warren Buffett: se retira la leyenda inversionista; ¿cuáles fueron sus mejores y peores negocios? El listado de los 25 principales filántropos de Estados Unidos lo complementan: • Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg LP, empresa de datos financieros y medios de comunicación. • George Soros, fundador de la Open Society Foundations (OSF) • Marilyn Simons, viuda del pionero del comercio cuantitativo Jim Simons • Steve Ballmer, exdirector de Microsoft, y su esposa Connie • Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, director ejecutivo de Meta Le puede interesar: Los consejos de Warren Buffett para invertir ante los aranceles de Trump que golpean al mundo • Serguéi Brin, cofundador de Google • Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos • Phil y Penny Knight, cofundador de Nike • Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, y su esposa Cari Tuna. • Bárbara Picower, viuda de Jeffry Picower, el mayor beneficiario del esquema Ponzi de Bernie Madoff • Lynn y Stacy Schusterman, esposa e hija del multimillonario petrolero Charles Schusterman • Edythe Broad y familia, dueños del museo Broad de Los Ángeles • Michael Dell, presidente y CEO de Dell Technologies, y su esposa Susan • Pierre y Pam Omidyar, fundadores de eBay • Eric Schmidt, ex CEO de Google, y su esposa Wendy • Billi Marcus y familia, cofundador de Home Depot. • Ken Griffin, fundador y director ejecutivo de Citadel • George Kaiser, presidente de Kaiser-Francis Oil Company • John y Laura Arnold, fundadores de Arnold Ventures • Reed Hastings, cofundador de Netflix • Donald Bren, el magnate inmobiliario más rico de Estados Unidos • Charles Koch, copropietario de Koch Industries Vea también: “Me trae recuerdos muy dolorosos de mi matrimonio”: caso Epstein reabre heridas en la vida conyugal de Melinda French De acuerdo con Forbes, de estos filántropos mencionados, cuatro han entregado el 40 % o más de su patrimonio, y 17 han donado al menos el 10 % de su fortuna. En comparación, de las 12 personas más ricas del país, solo Warren Buffett ha alcanzado ese umbral, consolidándose como el mayor filántropo de todos los tiempos.

Ausencias llamativas