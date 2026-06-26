Marketplace de El Hueco en Medellín lanza pago contra entrega y alcanza los 30.000 productos disponibles

El marketplace Somos El Hueco cumplió un año de operaciones con una expansión significativa de su oferta y nuevas alternativas de pago para los consumidores. Hay que recordar que la plataforma fue lanzada en mayo del año pasado con más de 10.000 productos, hoy reúne cerca de 30.000 referencias disponibles y continúa consolidándose como la principal vitrina digital del tradicional sector comercial de El Hueco, en el Centro de Medellín. Como parte de esta evolución, la plataforma incorporó el pago contra entrega para los pedidos realizados en el área metropolitana. Con esta modalidad, los clientes podrán recibir sus compras en la puerta de su casa y pagarlas en efectivo al momento de la entrega, aunque quienes lo prefieran podrán continuar utilizando los métodos de pago digitales disponibles.

¿Por qué El Hueco decidió ofrecer pagos contraentrega?

Duber Ledesma, director de Somos El Hueco Medellín, explicó que esta decisión busca responder a una de las principales barreras que enfrentan muchos consumidores al momento de comprar por internet. “Durante décadas, El Hueco ha sido el corazón comercial de Medellín. Un lugar donde el precio justo, la variedad y la calidad se encuentran en cada esquina. Un sector que genera 70.000 empleos directos, 300.000 indirectos y reúne 17.000 unidades productivas. Es el sector comercial más importante no solo de Medellín, sino de Colombia”, afirmó. Le puede gustar: Pizza, hamburguesas, pollo y alitas, lo que más piden los paisas para ver jugar a Colombia en el Mundial Según el directivo, aunque miles de personas ya compran a través de la plataforma, todavía existe desconfianza entre quienes prefieren no realizar pagos electrónicos antes de recibir el producto. “Para millones de colombianos, entregar los datos de su tarjeta o transferir dinero antes de ver el producto sigue siendo un paso que no están dispuestos a dar. Y tienen razón en ser cautelosos”, aseguró. Por ello, destacó que la incorporación del pago contra entrega representa un paso importante para acercar el comercio digital a más consumidores. “A partir de hoy, Somos El Hueco Medellín da un paso histórico: pagos contra entrega en el área metropolitana. Escogés tus productos, todo llega junto a la puerta de tu casa y pagas cuando lo recibes. Si prefieres pagar de manera digital, también podés hacerlo, pero la decisión es tuya”, señaló. Ledesma añadió que la plataforma busca combinar la transformación digital con la tradición comercial que ha caracterizado históricamente al sector. “Este no es un detalle menor. Es una revolución silenciosa en uno de los sectores comerciales más tradicionales del país. El Hueco, que durante generaciones vendió cara a cara, ahora le apuesta con todo a la digitalización sin dejar atrás a nadie. Sin exigirle al cliente que confíe a ciegas. Sin barreras”, manifestó.

¿Cómo comprar en el marketplace de Somos El Hueco?