Marketplace de El Hueco en Medellín lanza pago contra entrega y alcanza los 30.000 productos disponibles

El marketplace Somos El Hueco cumplió un año de operaciones con una expansión significativa de su oferta y nuevas alternativas de pago para los consumidores.
Hay que recordar que la plataforma fue lanzada en mayo del año pasado con más de 10.000 productos, hoy reúne cerca de 30.000 referencias disponibles y continúa consolidándose como la principal vitrina digital del tradicional sector comercial de El Hueco, en el Centro de Medellín.
Como parte de esta evolución, la plataforma incorporó el pago contra entrega para los pedidos realizados en el área metropolitana. Con esta modalidad, los clientes podrán recibir sus compras en la puerta de su casa y pagarlas en efectivo al momento de la entrega, aunque quienes lo prefieran podrán continuar utilizando los métodos de pago digitales disponibles.