¡De terror! Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras para “salvar” el cine estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender el debate comercial global este lunes 29 de septiembre al anunciar que impondrá un arancel del 100% a todas las películas producidas en el extranjero.
El objetivo, según el mandatario, es detener lo que considera un “robo” del negocio cinematográfico a manos de otros países y recuperar empleos en Hollywood.
El anuncio lo hizo a través de su red Truth Social, con un mensaje en el que aseguró: “Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran un caramelo a un niño".