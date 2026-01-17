Trump anuncia aranceles adicionales del 10% a ocho países europeos hasta que EE. UU. tome control en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono este sábado en su empeño por adquirir Groenlandia y amenazó a países europeos con aranceles de hasta 25 % hasta que se concrete una compra de ese territorio autónomo danés.

El anuncio de Trump se produjo mientras miles de personas protestaban en la capital de Groenlandia y Dinamarca contra su deseo de adquirir la isla rica en minerales situada a las puertas del Ártico.

La advertencia de Trump va dirigida al país danés y a otros europeos, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales situado a las puertas del Ártico, con una población de 57.000 habitantes, pase a ser estadounidense.

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en una publicación en su red Truth Social.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, escribió.

El republicano dijo que “estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”. “Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”, añadió. Poco después, el presidente estadounidense se dijo “abierto a negociar inmediatamente con Dinamarca y/o cualquiera de estos países”.