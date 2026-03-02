La frase de Luis Díaz que ilusiona a todo un país a 100 días del Mundial de fútbol

Luis Díaz, uno de los hombres de moda en el fútbol de Alemania, no tiene duda de que Colombia hará una buena presentación en el Campeonato Mundial de fútbol que se realizará, dentro de 100 días, en Estados Unidos, Canadá y México.

De cara a lo que será su debut en la anhelada cita, el extremo que milita en el Bayern Múnich confía en el talento de sus compañeros, y expresa que con la experiencia acumulada y el sólido proceso que tienen bajo la dirección del argentino Néstor Lorenzo, la Tricolor tiene argumentos para competir y estar a la altura en el Grupo K del certamen contra Uzbekistán (miércoles 17 de junio), ante el ganador del repechaje Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (martes 23 de junio) y Portugal (sábado 27 de junio).

“Para nosotros, nuestra Selección y nuestro equipo están muy ilusionados. Siento que vamos a hacer una gran presentación. Nos hemos preparado de buena manera, hemos tenido un proceso muy bueno y confiamos en el proceso, en el entrenador y en los compañeros”, sostuvo Díaz, en charla con Caracol Radio, luego del clásico en la Bundesliga que su equipo triunfó 3-2 ante el Borussia Dortmund.

Lea: ¿Peligra el Mundial 2026? Crece tensión global tras muertes de Alí Jameneí, en Irán, y “El Mencho”, en México

Más allá de la reciente victoria, con la que el Bayern se consolidó en el liderato de la liga de ese país con 63 puntos, 11 más que el Dortmund en 24 fechas, el guajiro no cae en triunfalismo.

“Era importante la victoria para ampliar un poco la diferencia sobre ellos. Creo que hay que ir partido a partido, no confiarse y estar tranquilos. Hemos sacado un grandísimo resultado para que en los partidos que vengan tengamos menos presión y así jugar el campeonato más tranquilos. Ellos también van a hacer su trabajo de aquí en adelante y nosotros haremos el nuestro”.

Además, habló del siguiente reto internacional que les espera, los octavos de final de la Champions League, en los que se medirán al Atalanta de Italia, desde el martes 10 de marzo.

“Es un rival difícil. Creo que todo el que esté en esta fase es un rival complicado y merece estar ahí. Ya sabemos que nos tocó un gran rival como Atalanta. Es un equipo muy fuerte y físico; hay que mirar bien y trabajar para contrarrestar lo que ellos quieran hacer y nosotros jugar nuestro partido”, finalizó Díaz, quien suma 19 goles esta temporada con el cuadro germano.

Este viernes, frente a Borussia Mönchengladbach, desde las 2:30 p.m., el Bayern saldrá por una nueva victoria.

Siga leyendo: “Luis Díaz iba a ser la sorpresa en la lista para el Mundial 2018”: Carlos Bacca confiesa cuál era el plan de Pékerman con el guajiro