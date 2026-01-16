Trump amenaza con más aranceles a países que no respalden sus planes de quedarse con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 16 de enero que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.
“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.
Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha precisado ni el alcance de las eventuales tarifas ni cuáles serían los países directamente afectados por la medida.
El mandatario gringo hizo esta declaración al contar cómo utilizó los aranceles como pretexto para obligar a otras naciones a cooperar en un plan para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos.
