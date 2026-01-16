x

Trump amenaza con más aranceles a países que no respalden sus planes de quedarse con Groenlandia

Donald Trump volvió a sacudir el tablero geopolítico al advertir que Estados Unidos podría imponer aranceles a países que no respalden su plan sobre Groenlandia, territorio clave de Dinamarca y la OTAN.

  • Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría usar aranceles como presión geopolítica en el debate sobre Groenlandia. FOTO: Xinhua y Getty.
Agencia AFP
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 8 horas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 16 de enero que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha precisado ni el alcance de las eventuales tarifas ni cuáles serían los países directamente afectados por la medida.

El mandatario gringo hizo esta declaración al contar cómo utilizó los aranceles como pretexto para obligar a otras naciones a cooperar en un plan para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos.

Lea más: Trump le puso precio: este es el valor que Estados Unidos estaría dispuesto a pagar por Groenlandia

Las pretensiones de Trump para controlar Groenlandia

Groenlandia, la isla más grande del mundo y poseedora de importantes reservas de tierras raras, se ha convertido en un objetivo estratégico para el mandatario republicano.

Según cálculos del propio Ejecutivo, hacerse con el control del territorio implicaría un desembolso cercano a los 700.000 millones de dólares, de acuerdo con información divulgada por la cadena NBC.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha recurrido de manera reiterada a los aranceles como herramienta de presión política sobre sus socios comerciales.

En ese contexto, llegó a elevar hasta en 50% los gravámenes a las importaciones de Brasil y la India, en represalia por el trato al expresidente Jair Bolsonaro y por la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las advertencias del presidente se produjeron después de que, el pasado miércoles, el vicepresidente JD Vance sostuviera una reunión con el canciller danés Lars Løkke Rasmussen y con su homóloga de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

El encuentro dejó en evidencia el profundo desacuerdo entre las partes sobre el futuro del territorio, aunque se acordó la creación de un grupo de trabajo para intentar acercar posiciones.

Conozca más: Países europeos envían misión militar a Groenlandia en medio de amenazas de Trump

Días antes, Trump había ido más allá al afirmar que Estados Unidos actuaría sobre la isla “por las buenas o por las malas”, al advertir sobre la creciente presencia militar rusa y china en la zona, incluidos destructores y submarinos.

La escalada de tensiones en materia de seguridad llevó a Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, a anunciar un refuerzo inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, con el objetivo de reducir las inquietudes de Washington.

A esta iniciativa se han sumado Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos, países que ya enviaron o tienen previsto desplegar tropas en la región.

Además: Groenlandia le responde a Trump: defiende que es parte de Dinamarca y anuncia cooperación con la Otan

Una relación que, dicen en el Congreso, “hay que cuidar”

En Copenhague, una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos sostuvo una serie de reuniones con legisladores daneses y groenlandeses, así como con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos la primera ministra Mette Frederiksen.

El jefe de la misión, el senador Chris Coons, demócrata de Delaware, agradeció a los anfitriones por “225 años de ser un aliado y socio confiable” y aseguró que los encuentros permitieron sostener “un diálogo fuerte y robusto sobre cómo proyectar esa relación hacia el futuro”.

En la misma línea se expresó la senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska, quien afirmó que la visita reflejó una relación sólida construida durante décadas y subrayó que se trata de un vínculo “que necesitamos nutrir”.

Ante la prensa, fue enfática al señalar que “Groenlandia debe ser vista como un aliado, no como un activo”, un mensaje que, según dijo, fue central en las conversaciones de la delegación.

El tono conciliador del Congreso contrastó con el discurso de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ha intentado justificar sus llamados a una eventual toma de control del territorio al insistir en que China y Rusia tienen intereses estratégicos sobre Groenlandia, que cuenta con vastas reservas aún inexploradas de minerales críticos.

Desde Washington, incluso, no se ha descartado el uso de la fuerza.

Murkowski también resaltó el papel del Congreso en el control del gasto y en la transmisión del sentir de los ciudadanos. “Cuando se le pregunta al pueblo estadounidense si cree que es una buena idea que Estados Unidos adquiera Groenlandia, cerca del 75% responde que no”, señaló.

Le puede interesar: Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata?

