Arcángel anuncia concierto en Medellín, ¿cuándo será?

El cantante de reguetón reveló que ofrecerá un show en Medellín el 5 de septiembre de 2026 en el marco de su gira La Octava Maravilla World Tour. Arcángel se presentará en el Estadio Atanasio Girardot, donde el 24 de enero cantó junto a Bad Bunny.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de 18 millones de seguidores, el intérprete de temas como Pa’ que la pases bien y Sigues con él, anuncio que realizará un tour mundial para celebrar los 20 años de su trayectoria musical.