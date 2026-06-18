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Israel ejecutó ataque mortal en Líbano: ¿queda en riesgo el acuerdo de paz con EE. UU. e Irán?

Se supone que a primera hora del viernes se firmaría un acuerdo para frenar la guerra entre Israel e Irán y las tensiones con Estados Unidos. Los últimos dos países aún tienen cita en Suiza, pero el nuevo ataque de Israel pone en duda si se llevará a cabo.

  • Irán había avanzado bastante en las conversaciones con EE. UU. pero aún no se sabe su postura tras los nuevos ataques. FOTO: AFP
    Irán había avanzado bastante en las conversaciones con EE. UU. pero aún no se sabe su postura tras los nuevos ataques. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la madrugada del jueves, un dron israelí impactó contra un vehículo en el sur de Irán, dejando como resultado una persona muerta y una herida. Horas después, autoridades iraníes reportaron otro ataque, pero esta vez contra una vivienda ubicada en la localidad de Yahoun (provincia meridional de Nabatieh), donde dos personas quedaron con heridas.

Así, el país de Oriente Medio ignoró los intentos de paz entre su aliado político y económico: Estados Unidos; y su vecino territorial: Irán. Dos países que, en pocas horas, tienen planificada la firma de un memorando de entendimiento que busca frenar la guerra en la región.

El conflicto ya lleva 3.884 muertos y 11.856 heridos.

En desarrollo...

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