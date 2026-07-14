Efecto Mundial: Cabo Verde disparó su atractivo turístico y búsquedas para viajar crecieron hasta 3.000%

Antes de que Cabo Verde sorprendiera al mundo con su fútbol -acompañado de las memorables atajadas de su arquero y capitán Vozinha y el golazo del lateral Sidny Lopes Cabral a Argentina- era un destino que ya registraban un crecimiento sostenido en la llegada de viajeros, pero que tras la Copa del Mundo de 2026 multiplicaron las búsquedas en internet, las consultas por vuelos y el interés de potenciales turistas. Lo mismo ocurrió con Uzbekistán y, en menor medida, con Curazao, tres selecciones que fueron debutantes en Norteamérica-2026. Sin embargo, bastó la participación para que millones de personas comenzaran a buscarlos en Google, consultaran vuelos, hoteles y paquetes turísticos, confirmando que una Copa del Mundo puede convertirse en una de las campañas de promoción de destinos más poderosas del planeta. Para Giovany Ángel Ángel, consultor de turismo y magíster en Turismo, la respuesta es que el mundial es una excelente vitrina para potenciar el turismo de una región, aunque con un paso intermedio. “La exposición que da el Mundial no genera que uno vaya; genera que uno investigue y pueda tomar la decisión de visitar ese lugar. La gente empieza a buscar la cultura, la gastronomía, la seguridad, los atractivos turísticos y la conectividad. Solo después toma la decisión de viajar”, explicó a EL COLOMBIANO. Ese proceso quedó reflejado en varios países que aprovecharon el Mundial 2026 para ganar una visibilidad que habría tomado años conseguir mediante campañas tradicionales de promoción. Le puede interesar: Se quedó sin equipo, brilló en el Mundial y ahora cinco clubes quieren fichar a Vozinha

Cabo Verde: del anonimato a ser uno de los destinos más buscados

Ningún país capitalizó mejor el “efecto Mundial” que Cabo Verde. La histórica clasificación de los Blue Sharks convirtió al archipiélago africano en uno de los destinos emergentes más comentados de 2026. Según Global Work & Travel, las búsquedas en Google crecieron entre 266% y 270% en mercados europeos y asiáticos, mientras que en Estados Unidos el interés llegó a dispararse más de 5.000% en algunos momentos del torneo. Las cifras de las agencias de viaje muestran que ese interés trascendió la curiosidad. Expedia reportó un aumento de 800% en las consultas relacionadas con el destino y Viajes Falabella registró un crecimiento interanual de 3.191% en las búsquedas para viajar al país, al pasar de apenas 128 consultas a más de 4.200.

El auge llegó cuando Cabo Verde ya venía fortaleciendo su industria turística. Antes del Mundial había alcanzado un récord de 1,25 millones de visitantes internacionales, impulsado por sus playas, paisajes volcánicos, clima cálido durante todo el año y una creciente oferta hotelera.

Uzbekistán convirtió el fútbol en estrategia de marca país

Si Cabo Verde sorprendió dentro de la cancha, Uzbekistán demostró cómo una selección puede convertirse en una plataforma para promocionar un destino. Su debut mundialista fue acompañado por una agresiva campaña internacional del Comité de Turismo que logró más de 1.070 millones de visualizaciones, presencia en 3.000 medios internacionales y 52 millones de interacciones en redes sociales. El impacto también se reflejó en internet. Durante los partidos frente a Colombia y Portugal, las búsquedas de “Uzbekistán Colombia Mundial 2026” aumentaron 450%; las consultas generales sobre el país crecieron 40% y las relacionadas con vacaciones y tours aumentaron otro 10%. La estrategia llegó en un momento favorable. Según ONU Turismo, Uzbekistán se ubicó entre los siete destinos de mayor crecimiento del mundo y recibió 10,7 millones de turistas extranjeros en 2025, superando la meta fijada por el Gobierno y generando cerca de 3.740 millones de euros por exportaciones de servicios turísticos. Para Ángel, este tipo de resultados no son casualidad. “Hoy el turismo deportivo es uno de los jalonadores más importantes de la industria del turismo. Ya no viajan solamente los deportistas; también lo hacen sus familias, los aficionados y las marcas. Todo eso mueve economías locales”, afirmó. Lea más: Video | ¡Como héroes! Así recibieron a la Selección de Cabo Verde en su país tras el Mundial

Curazao convirtió la euforia futbolera en visitantes

Otro ejemplo es Curazao, cuya primera participación mundialista convirtió a la isla en una gigantesca zona de aficionados con pantallas en playas, eventos públicos y celebraciones que llamaron la atención de medios internacionales. Ese impulso comenzó a reflejarse en los indicadores turísticos. Entre enero y junio de 2026 recibió 437.086 visitantes que pernoctaron, un crecimiento de 9% frente al mismo periodo de 2025 y el mejor primer semestre de su historia. Más importante aún, las noches de estancia crecieron 10%, hasta 3,6 millones, un dato especialmente relevante porque significa más consumo en hoteles, restaurantes, transporte y comercio. Sudamérica fue el mercado más dinámico. Las llegadas desde la región aumentaron 19%, mientras que Colombia creció 12%. Argentina, Chile, Perú y Uruguay registraron incrementos que oscilaron entre 82% y 161%, impulsados por una mejor conectividad aérea.

España ganó turistas cuando las selecciones perdían

El Mundial también produjo efectos sobre destinos consolidados. Según un análisis de eBooking, España comenzó a beneficiarse de un fenómeno que se repite en cada Copa del Mundo: cuando una selección queda eliminada, miles de aficionados dejan de aplazar sus vacaciones y finalmente hacen sus reservas. La plataforma sostiene que cada eliminación puede traducirse en un incremento cercano al 50% frente al comportamiento habitual de las reservas de esos mercados emisores. Con un Mundial ampliado a 48 selecciones, ese “embalse” de demanda se multiplica, favoreciendo especialmente a destinos considerados seguros y con fuerte infraestructura turística, como España. Conozca también: ¡De vacaciones en España! Conozca cinco ciudades Patrimonio de la Humanidad que quedan muy cerca de Madrid

El reto es convertir la curiosidad en viajeros

Para el consultor Giovany Ángel, la verdadera oportunidad comienza cuando termina el partido. Explica que la exposición mediática por sí sola no garantiza turistas. Los países deben aprovechar ese momento para fortalecer su imagen, facilitar la conectividad aérea, comunicar sus atractivos y utilizar a los deportistas que se convierten en referentes internacionales como embajadores de sus destinos. “Pueden aprovechar la imagen de los deportistas que fueron ejemplo durante el Mundial como lo fue Vozinha en Cabo Verde. Son figuras que transmiten resiliencia, disciplina y terminan convirtiéndose en una ventana para mostrar el país”, señaló. En ese escenario, considera que Colombia también viene construyendo su propia estrategia a través del turismo deportivo. Carreras como las medias maratones de Cali y del Meta, competencias internacionales de aventura, eventos de surf en La Guajira y pruebas de ciclismo, automovilismo y deportes extremos están atrayendo miles de participantes extranjeros y posicionando nuevos destinos. “El turismo deportivo está creciendo en Colombia y en diferentes regiones del país. Cada evento hace que la gente investigue un destino, lo conozca y termine viajando”, concluyó. El Mundial 2026 dejó claro que, además de goles y campeones, el fútbol puede abrir una vitrina de millones de espectadores para países que hasta hace poco eran casi desconocidos para el turismo internacional. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: