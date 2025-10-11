MinTrabajo selló tres buques de atún Van Camps: tripulaciones extranjeras sin contrato y condiciones “indignas”

Durante una inspección no anunciada en las instalaciones de Seatech International Inc., operadora de la marca Van Camp’s, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y la viceministra (e) Sandra Muñoz encontraron serias irregularidades en tres buques: Sandra C, Amanda S y Nascar.
El operativo, realizado junto a inspectores de Bogotá y de la Dirección Territorial de Cartagena, evidenció que ningún trabajador contaba con contrato laboral, ni con afiliación a seguridad social o riesgos laborales. Además, se constató un historial de incidentes, entre ellos un incendio previo en una de las embarcaciones.